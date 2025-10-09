Mỹ kêu gọi các kiểm soát viên không lưu trở lại làm việc

Bộ Giao thông Mỹ kêu gọi các kiểm soát viên không đi làm do chính phủ đóng cửa trở lại làm việc, khi ngành hàng không ngày càng hỗn loạn.

"Tôi khuyến khích các kiểm soát viên không lưu đến nơi làm việc. Họ cần phải đi làm. Họ cần phải kiểm soát không phận", Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy nói trong phỏng vấn ngày 8/10 với CNN, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các kiểm soát viên phải túc trực tại vị trí làm việc.

Các sân bay lớn của Mỹ đang ghi nhận tình trạng hoãn chuyến nghiêm trọng. Hàng nghìn chuyến bay bị hoãn do các cơ quan kiểm soát không lưu thiếu hụt nhân sự kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa hồi đầu tháng.

Các kiểm soát viên không lưu Mỹ không được trả lương cho đến khi chính phủ mở lại. Hàng loạt người đã cáo ốm. Bộ trưởng Duffy cho biết khoảng 53% số chuyến bay bị hoãn hiện nay là do vấn đề nhân sự tại các tháp không lưu, tăng từ mức 5% lúc bình thường.

Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay Reagan, Arlington, Virginia, ngày 8/10. Ảnh: Reuters

Ông Duffy bày tỏ thấu hiểu nỗi thất vọng của các kiểm soát viên. "Họ đang làm việc 6 ngày một tuần để giữ cho nước Mỹ vận hành, nhưng lại không được đảm bảo lương. Điều đó khiến họ bức xúc, nên họ không đến làm việc".

Ông khẳng định họ sẽ được truy lĩnh lương sau khi đợt đóng cửa kết thúc, mặc dù Nhà Trắng hôm 7/10 cho hay họ không thể đảm bảo điều này.

Do không có ngân sách, chính phủ Mỹ phải dừng các hoạt động không thiết yếu, khiến khoảng 750.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời. Các cơ quan được coi là thiết yếu vẫn tiếp tục làm việc, nhưng nhân viên sẽ không nhận được lương cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.

Kiểm soát không lưu được coi là lĩnh vực thiết yếu. Hơn 14.000 kiểm soát viên của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang làm việc mà không được nhận lương.

Chương trình Dịch vụ Hàng không Thiết yếu (EAS), trợ cấp cho các chuyến bay tại hơn 170 sân bay vùng hẻo lánh trên toàn quốc, chỉ còn đủ nguồn lực tài chính để duy trì đến hết ngày 12/10. Khoảng 200 cộng đồng vùng hẻo lánh có thể bị cô lập nếu chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa hết cuối tuần.

Bộ Giao thông Mỹ thông báo sẽ ngừng hoàn trả chi phí vận hành cho các sân bay nhỏ khi nguồn quỹ cạn kiệt. Các sân bay và các hãng hàng không có thể phải đóng cửa, khiến hàng nghìn người gần như không thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Tháp kiểm soát không lưu của Sân bay Quốc tế Nashville đã đóng cửa vào tối 7/10 do thiếu nhân viên, đánh dấu tháp thứ hai đóng cửa trong tuần này.

Đức Trung (Theo AP, NY Post)