Truyền thông Iran đưa tin Mỹ và Israel tấn công tòa nhà của cơ quan có nhiệm vụ bầu chọn lãnh tụ tối cao mới thay cho ông Khamenei.

"Mỹ và Israel đã tấn công tòa nhà Hội đồng Chuyên gia ở Qom", hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 3/3 đưa tin. Video xuất hiện trên mạng xã hội cùng ngày cho thấy tòa nhà bị hư hại nặng nề trong vụ tập kích.

Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 người, có nhiệm vụ bầu chọn, giám sát và có thể bãi nhiệm lãnh tụ tối cao. Theo hãng thông tấn Mehr, cơ quan này không còn nhóm họp tại tòa nhà ở thành phố Qom nữa.

Mỹ, Israel tấn công trụ sở hội đồng bầu chọn lãnh tụ Iran Tòa nhà tại thành phố Qom, Iran bị phá hủy sau vụ không kích ngày 3/3. Video: X/Mehdi H.

Tasnim cũng cho biết khu phức hợp Hội đồng Chuyên gia tại Tehran, vốn là trụ sở cũ của Hội đồng Tư vấn Hồi giáo, cũng bị Mỹ và Israel không kích trong đêm. Chưa rõ thương vong và thiệt hại trong hai cuộc không kích nói trên.

Cùng ngày, tiêm kích Mỹ và Israel còn tấn công các địa điểm xung quanh Quảng trường Cách mạng Hồi giáo tại Tehran, chưa rõ mục tiêu cụ thể. Theo truyền thông Iran, nhiều nhà dân trong khu vực này thiệt hại đáng kể.

Giới chức Iran ngày 1/3 thông báo bắt đầu quá trình chuyển tiếp sau khi xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng.

Hội đồng lãnh đạo lâm thời đã được thành lập, bao gồm Tổng thống Iran, lãnh đạo ngành tư pháp và một luật gia từ Hội đồng Giám hộ, cơ quan giám sát ngành lập pháp và kiểm tra các ứng viên bầu cử. Cơ quan này sẽ lãnh đạo Iran cho tới khi bầu được lãnh tụ tối cao tiếp theo.

Vị trí một số đô thị của Iran. Đồ họa: CNN

Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích Iran, nhắm vào các cơ quan tình báo, quốc phòng và hàng loạt quan chức cấp cao nước này. Iran sau đó phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel cùng các căn cứ Mỹ trong khu vực để trả đũa.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ngày 3/3 thông báo 787 người thiệt mạng ở nước này vì xung đột. Ít nhất 11 người tại Israel, 6 binh sĩ Mỹ cùng nhiều người tại các nước Trung Đông thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Tasnim, Times of Israel)