Mỹ - Iran đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc

Quan chức Iran và Mỹ chỉ trích nhau gay gắt tại Hội đồng Bảo an LHQ sau nhiều tuần căng thẳng leo thang liên quan đến các cuộc biểu tình.

Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ đề nghị triệu tập vào ngày 15/1, đại diện của Mỹ tỏ ra gay gắt với cách Iran ứng phó các cuộc biểu tình ở nước này.

"Tôi xin nói rõ Tổng thống Donald Trump thuộc tuýp người hành động, không phải chỉ nói suông... Tổng thống đã nói rõ tất cả phương án đều đang được xem xét để ngăn chặn đổ máu. Không ai hiểu rõ điều đó hơn giới lãnh đạo ở Iran", đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz phát biểu tại cuộc họp.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó cũng cho hay Tổng thống Trump và đội ngũ cố vấn của ông tiếp tục thảo luận với chính quyền Iran để cảnh báo rằng nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng, "hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại New York ngày 15/1. Ảnh: Reuters

Đáp lại, phó đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Hossein Darzi chỉ trích gay gắt Washington vì "can dự trực tiếp để biến tình trạng bất ổn ở Iran leo thang thành bạo lực".

"Dưới cái cớ giả dối là quan ngại cho người dân Iran và những tuyên bố ủng hộ nhân quyền, Mỹ đang tìm cách tự tô vẽ nên hình ảnh là người bạn của người dân Iran, đồng thời đặt nền móng cho sự bất ổn chính trị và can thiệp quân sự dưới luận điệu nhân đạo", ông Darzi nói.

Vasily Nebenzya, đại diện thường trực của Nga tại LHQ, bày tỏ đồng tình với lập trường của Iran, mô tả các phát biểu của Mỹ là "nguy hiểm và vô trách nhiệm". Ông cho rằng "các thế lực thù địch bên ngoài" đang lợi dụng tình hình để lật đổ chính quyền và phá hoại chủ quyền của Iran.

Ông Nebenzya kêu gọi Washington "chấm dứt các hành động leo thang và thôi tự cho mình quyền làm 'thẩm phán toàn cầu'".

Phó đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Hossein Darzi trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng leo thang, vốn có nguy cơ dẫn đến xung đột lan rộng tại khu vực Tây Á, đồng thời bác bỏ mọi hành vi đe dọa sử dụng vũ lực hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Bắc Kinh thúc giục tất cả các bên kiềm chế và từ bỏ những chính sách có thể đẩy khu vực này vào tình cảnh "bị luật rừng thống trị".

Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, tiến hành các cuộc điều tra độc lập về bạo lực và tránh để tình hình leo thang thêm, trong bối cảnh Hội đồng Bảo an đang phải giải quyết những hệ lụy quốc tế tiềm tàng từ cuộc khủng hoảng này.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang vì các cuộc biểu tình tại quốc gia Tây Á. Giới chức Iran cho hay ít nhất 109 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng, nhưng chưa công bố thống kê về thương vong trong các cuộc biểu tình. Trong khi đó, các nhóm nhân quyền cho rằng ít nhất 2.677 người đã chết. Tổng thống Trump từng cảnh báo khả năng can thiệp vào Iran nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng.

Đến 15/1, các cuộc biểu tình ở Iran dường như đã lắng xuống. Tại thủ đô Tehran, các nhân chứng cho biết những buổi sáng gần đây không còn dấu hiệu các đống lửa được đốt đêm trước hay gạch đá trên đường phố.

AP dẫn lời một nhà ngoại giao cho biết các quan chức cấp cao từ Ai Cập, Oman, Arab Saudi và Qatar trong 48 giờ qua đã bày tỏ lo ngại với ông Trump rằng một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Iran sẽ làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu và gây bất ổn cho khu vực vốn đã nhiều biến động.

Tuy nhiên, Fox News dẫn các nguồn tin quân sự cho biết ít nhất một tàu sân bay của Mỹ đang được điều động đến Trung Đông. Hiện chưa rõ liệu đó là USS Abraham Lincoln, đang hoạt động ở châu Á, hay một trong hai tàu sân bay đã rời cảng nhà ở Norfolk và San Diego, Mỹ hồi đầu tuần này. Hành trình đến Trung Đông của các tàu sân bay này dự kiến mất ít nhất một tuần.

Theo nguồn tin, quân đội Mỹ điều động các khí tài đến khu vực này để sẵn sàng cung cấp cho Tổng thống Trump các phương án quân sự nếu ông đưa ra quyết định như vậy. Một nguồn tin khác cho biết các nhà hoạch định quân sự Mỹ đang chuẩn bị loạt phương án, tùy thuộc vào hành động của chính quyền Iran trong những ngày tới.

Lầu Năm Góc hiện chưa lên tiếng về thông tin này. "Tổng thống và đội ngũ của mình đang giám sát chặt chẽ tình hình và mọi phương án đều được trình lên Tổng thống", phát ngôn viên Nhà Trắng Leavitt nói.

Huyền Lê (Theo AP, Fox News, PressTV)