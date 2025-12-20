Mỹ hy vọng Campuchia - Thái Lan ngừng bắn vào đầu tuần tới

Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ mong muốn Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào đầu tuần tới nhằm chấm dứt những cuộc đụng độ.

"Chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy các bên quay lại tuân thủ thỏa thuận. Chúng tôi lạc quan thận trọng rằng có thể đạt được mục tiêu đó vào thứ hai hoặc thứ ba tuần sau", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington hôm 19/12.

Ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN cũng dự kiến họp ngày 22/12 tại Malaysia để thảo luận về cuộc khủng hoảng Campuchia - Thái Lan.

Ngoại trưởng Rubio phát biểu trong cuộc họp báo cuối năm tại Washington ngày 19/12. Ảnh: AFP

Ông Rubio hôm 18/12 điện đàm với Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, cho biết chính quyền Mỹ sẽ thực hiện các cuộc trao đổi tiếp theo trong cuối tuần này.

"Cả hai bên đều đã đưa ra các cam kết bằng văn bản mà họ đã ký. Những cam kết đó hiện không được thực thi do cả hai bên đều đưa ra khiếu nại nhằm vào nhau. Mục tiêu bây giờ là đưa họ quay lại bàn đàm phán", Ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Ông bảo vệ thành tích của chính quyền Mỹ khi nhấn mạnh rằng những nỗ lực ngoại giao mà họ thực hiện đã giúp chấm dứt giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan, dù xung đột sau đó tái diễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố chiến thắng sau khi thúc đẩy lệnh ngừng bắn sớm, đưa giao tranh giữa Campuchia và Campuchia vào danh sách những cuộc xung đột mà ông tin rằng mình đã giải quyết thành công.

Xung đột giữa hai nước tái bùng phát từ hôm 7/12, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó 21 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 18 dân thường Campuchia. Hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai nước phải sơ tán khỏi biên giới. Hai nước đến nay vẫn từ chối nhượng bộ, đổ lỗi nhau leo thang xung đột, yêu cầu bên kia cần ngừng bắn trước.

