Mỹ hoãn tước quyền tuyển sinh viên quốc tế của Harvard trong 30 ngày

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho Đại học Harvard 30 ngày để phản hồi các cáo buộc mà chính quyền đưa ra, chứng minh họ không đáng bị tước quyền tuyển sinh quốc tế.

Các luật sư đại diện Bộ Tư pháp Mỹ hôm nay cho biết Bộ An ninh Nội địa đã gửi cho Đại học Harvard thông báo về kế hoạch thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVP) của cơ sở này. SEVP là cơ chế cho phép các đại học tại Mỹ tuyển du học sinh và đào tạo sinh viên nước ngoài có visa du học.

Thông báo dài 5 trang, viện dẫn các lý do khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn loại Đại học Harvard khỏi SEVP. Trường có thời hạn 30 ngày để giải trình bằng văn bản có cam kết hoặc đưa ra "bằng chứng khác nhằm bác bỏ các cáo buộc nêu trong thông báo".

DHS và Đại học Harvard chưa bình luận về thông tin.

Biểu tượng Đại học Harvard tại trường ở Cambridge, bang Massachusetts ngày 15/4. Ảnh: AP

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 23/5 ra lệnh thu hồi giấy phép SEVP của Harvard, khẳng định quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Bà cho biết đây là hệ quả do Đại học Harvard "nhiều lần từ chối cung cấp thông tin cần thiết cho DHS, duy trì môi trường trường học không an toàn, thù địch với sinh viên Do Thái và áp dụng các chính sách DEI (đa dạng, công bằng, hòa nhập) mang tính phân biệt chủng tộc".

Chủ tịch Harvard Alan Garber khẳng định trường đã tuân thủ yêu cầu từ chính quyền Trump theo đúng pháp luật, đồng thời mô tả các động thái của DHS là "vô cớ và phi pháp".

Đại học Harvard ngày 23/5 đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Mỹ ở thành phố Boston, bang Massachusetts, cáo buộc chính quyền Trump đã vi phạm quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp Mỹ bảo vệ, vi phạm điều khoản về Quy trình Tố tụng và Đạo luật Thủ tục Hành chính.

Các luật sư đại diện Đại học Harvard cho biết DHS phải bảo đảm thời hạn ít nhất 30 ngày để trường phản bác cáo buộc, đồng thời tạo điều kiện cho cơ sở theo đuổi quy trình kháng cáo.

Thẩm phán liên bang Allison Burroughs ngày 22/5 chặn tạm thời lệnh cấm. Quyết định này thường có thời hạn một tuần, trừ khi có phán quyết sơ bộ để gia hạn thành "trong thời gian chờ giải quyết vụ kiện".

Thẩm phán Burroughs chưa phản hồi về thông tin DHS đã gửi thông báo cho Đại học Harvard. Bà dự kiến tổ chức phiên điều trần vào ngày 29/5 để cân nhắc có ra phán quyết sơ bộ hay không.

Như Tâm (Theo Reuters, CNN)