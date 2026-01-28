Mỹ hoàn tất rút khỏi Hiệp định Paris về khí hậu

Mỹ lần thứ hai rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, một năm sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh liên quan.

Quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris có hiệu lực ngày 27/1, tròn một năm sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đưa quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất lịch sử thế giới ra ngoài các nỗ lực toàn cầu nhằm chống biến đổi khí hậu.

Ông Trump từng rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris trong nhiệm kỳ đầu, song người kế nhiệm Joe Biden đã tái tham gia thỏa thuận.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers cho rằng Tổng thống Trump đang rút Mỹ khỏi "các thỏa thuận quốc tế cực đoan". "Mỹ đã chính thức thoát khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris, vốn làm suy yếu các giá trị và ưu tiên của đất nước, lãng phí tiền thuế của người dân và kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Đây là chiến thắng của chính sách 'nước Mỹ trên hết'", phát ngôn viên Rogers nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 27/1. Ảnh: AFP

Động thái khiến Mỹ trở thành quốc gia duy nhất rút khỏi thỏa thuận, trong khi Iran, Libya và Yemen là những nước hiếm hoi không tham gia. Điều này sẽ không gây gián đoạn nỗ lực toàn cầu về khí hậu, nhưng giới chuyên gia cho rằng nó sẽ gây thêm nhiều phức tạp cho hoạt động này.

Israel dường như đang cân nhắc hành động tương tự Mỹ.

Sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris được ông Trump ký ngay trong ngày đầu nhậm chức nhiệm kỳ hai với lý do "bất công, thiên vị". "Mỹ sẽ không phá hoại các ngành công nghiệp của mình trong khi Trung Quốc gây ô nhiễm mà không bị trừng phạt", ông Trump cho hay.

Động thái chủ yếu mang tính biểu tượng, thể hiện sự chuyển hướng rộng hơn của Mỹ khỏi các chính sách khí hậu.

Chính quyền Trump ủng hộ nhiên liệu hóa thạch, vốn là yếu tố gây nóng lên toàn cầu, và né tránh các nguồn năng lượng tái tạo. Họ được cho là sẽ sớm bãi bỏ quyết định ban hành năm 2009, trong đó xác định biến đổi khí hậu đe dọa sức khỏe cộng đồng, cũng như các quy định về xe sạch đi kèm.

Thỏa thuận khí hậu Paris được các chính phủ thống nhất vào năm 2015, nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu dưới 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp để tránh tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Ông Trump cho rằng tình trạng nóng lên toàn cầu là "trò lừa bịp".

Trái Đất đã nóng vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới. Duy trì nhiệt độ trên ngưỡng này trong thời gian dài sẽ kéo theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, dẫn đến tăng số ca tử vong, ảnh hưởng đa dạng sinh học và làm mực nước biển dâng cao.

Huyền Lê (Theo Hill, NY Times, Guardian)