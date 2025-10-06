Mỹ gợi ý khả năng duy trì hiệp ước hạt nhân với Nga

Ông Trump gọi đề nghị duy trì giới hạn vũ khí hạt nhân của ông Putin là "ý tưởng hay", gợi ý khả năng thực hiện động thái tương tự.

"Nghe có vẻ là một ý tưởng hay", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 cho biết khi một phóng viên hỏi về phản ứng của ông trước đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí chiến lược Mới (New START).

Tổng thống Putin cuối tháng trước cho biết Nga sẵn sàng tuân thủ các giới hạn trọng tâm của New START trong một năm, bắt đầu từ ngày 5/2/2026, thời điểm hiệp ước này hết hạn, đồng thời nhấn mạnh cần Mỹ thực hiện điều tương tự. "Hiệp ước sụp đổ sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực đối với ổn định toàn cầu", ông Putin nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ Andrews, bang Maryland ngày 5/10. Ảnh: AP

Hiệp ước New START được ký tháng 4/2010 và có hiệu lực vào tháng 2/2011, và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức.

New START quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.

Nga và Mỹ đều có thể vượt giới hạn này nếu New START không được gia hạn hoặc thay thế bằng thỏa thuận khác. Giới chuyên gia nhận định tuân thủ giới hạn của New START có thể giúp hai bên tránh hoặc trì hoãn một cuộc chạy đua vũ trang nguy cơ diễn ra sau khi hiệp ước hết hiệu lực.

Tổng thống Trump hồi tháng 1 bày tỏ mong muốn đàm phán phi hạt nhân hóa với Nga và Trung Quốc. Ông Trump sau đó chỉ đạo Lầu Năm Góc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa khổng lồ đầy tham vọng mang tên Vòm Vàng của nước Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)