Mỹ giảm thuế cho Thụy Sĩ từ 39% về 15%

Mỹ và Thụy Sĩ vừa công bố đạt thỏa thuận thương mại, với mức thuế nhập khẩu giảm từ 39% xuống 15%.

Ngày 14/11, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trên CNBC rằng đã đạt thỏa thuận thương mại với Thụy Sĩ. "Họ sẽ đưa nhiều hoạt động sản xuất đến Mỹ, từ dược phẩm, luyện vàng đến thiết bị đường ray. Chúng tôi rất hào hứng với thỏa thuận này và những gì nó mang lại cho ngành sản xuất Mỹ", ông nói.

Cùng ngày, trong một bài đăng trên X, chính phủ Thụy Sĩ cho biết thuế nhập khẩu sẽ được giảm từ 39% về 15%. Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ sau đó tiết lộ theo thỏa thuận, nước này sẽ đầu tư 200 tỷ USD vào Mỹ cho đến năm 2028. Các khoản lớn nhất sẽ thuộc lĩnh vực dược phẩm và công nghệ y tế. Đầu năm nay, đại gia dược phẩm Thụy Sĩ Roche đã cam kết rót 50 tỷ USD vào Mỹ.

Cờ Thụy Sĩ tại cảng ở Geneva tháng 3/2024. Ảnh: Reuters

Thụy Sĩ cũng sẽ giảm thuế nhập khẩu cho nhiều hàng hóa Mỹ, trong đó có toàn bộ sản phẩm công nghiệp, cá, hải sản và nông sản "không nhạy cảm". "Theo thỏa thuận, Thụy Sĩ sẽ miễn thuế nhập khẩu cho 500 tấn thịt bò Mỹ, 1.000 tấn thịt bò rừng và 1.500 tấn thịt gia cầm", thông báo của chính phủ Thụy Sĩ cho biết.

Greer nói rằng các chi tiết của thỏa thuận "đã được đàm phán từ tháng 4" và sẽ được công bố trên website của Nhà Trắng. Thỏa thuận trên đồng nghĩa thuế nhập khẩu Mỹ áp với Thụy Sĩ hiện tương đương Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. "Cũng như tất cả thỏa thuận khác, chúng tôi vẫn giữ thuế nhập khẩu, để kiểm soát thâm hụt thương mại", Greer giải thích.

Hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế 39% lên hàng hóa Thụy Sĩ, sau khi phái đoàn nước này không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán tại Washington. Đây là một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp với các đối tác thương mại.

Là nền kinh tế xuất khẩu, Thụy Sĩ chịu ảnh hưởng lớn từ các mức thuế này. Tháng trước, giới chức Thụy Sĩ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026, cho biết các ngành công nghiệp đang chịu "sức ép nặng nề" từ thuế nhập khẩu của Mỹ. Các sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ gồm đồng hồ, dược phẩm, kim loại quý, hàng xa xỉ, chocolate và mỹ phẩm.

Đồng franc Thụy Sĩ đã tăng 0,4% so với USD sau khi thỏa thuận được công bố.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)