Mỹ giảm gần 2.000 USD lệ phí cho người từ bỏ quốc tịch

Bộ Ngoại giao Mỹ giảm mạnh lệ phí đối với người muốn chính thức từ bỏ quốc tịch, với mức cắt giảm hơn 80%.

Quy định cập nhật của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố trên Công báo Liên bang ngày 13/3, lệ phí đương đơn cần nộp khi làm thủ tục từ bỏ quốc tịch Mỹ sẽ được giảm từ 2.350 USD xuống còn 450 USD, tương đương mức cắt giảm hơn 80%. Cơ quan này từng thông báo kế hoạch giảm lệ phí từ bỏ quốc tịch vào năm 2023 nhưng trì hoãn triển khai.

Mức phí mới được áp dụng ngay lập tức, đưa chi phí trở về bằng mức ban đầu khi Bộ Ngoại giao bắt đầu chính sách thu phí này vào năm 2010. Mức phí 2.350 USD được áp dụng từ năm 2015. Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó lý giải đây là biện pháp bù đắp chi phí hành chính, trong bối cảnh số người muốn từ bỏ quốc tịch tăng mạnh.

Việc từ bỏ quốc tịch Mỹ là quy trình phức tạp và kéo dài. Người nộp đơn phải nhiều lần xác nhận bằng văn bản và lời nói với viên chức lãnh sự rằng họ hiểu rõ hệ quả của quyết định này, trước khi được phép thực hiện tuyên thệ từ bỏ quốc tịch. Hồ sơ sau đó tiếp tục được Bộ Ngoại giao xem xét và phê duyệt.

Các quyển hộ chiếu Mỹ. Ảnh: AP

Để nhận "giấy chứng nhận không còn quốc tịch", công dân Mỹ xin từ bỏ quốc tịch phải trải qua ít nhất hai cuộc phỏng vấn với viên chức lãnh sự, quá trình thẩm tra và nghi thức tuyên thệ chính thức. Toàn bộ thủ tục có thể kéo dài nhiều tháng.

Bộ Ngoại giao Mỹ thường xuyên cảnh báo việc từ bỏ quốc tịch có thể dẫn đến rủi ro như trở thành người không quốc tịch hoặc phải xin thị thực nếu muốn nhập cảnh trở lại Mỹ.

Mỹ là một trong số ít quốc gia đánh thuế dựa trên quốc tịch thay vì nơi cư trú. Điều này khiến công dân Mỹ sống ở nước ngoài vẫn phải nộp tờ khai thuế cho chính phủ Mỹ, đồng thời có thể gặp khó khăn khi mở tài khoản ngân hàng do các quy định báo cáo tài chính đối với ngân hàng nước ngoài. Theo ước tính, khoảng 9 triệu công dân Mỹ đang sinh sống ngoài lãnh thổ nước này.

Việc tăng phí năm 2015 từng vấp phải phản đối mạnh mẽ từ các nhóm đại diện cho cộng đồng người Mỹ ở nước ngoài, trong đó có Hiệp hội "Vô tình là người Mỹ" trụ sở tại Pháp. Tổ chức này đại diện cho những người mang quốc tịch Mỹ chủ yếu do sinh ra tại Mỹ nhưng đang sinh sống ở nước ngoài.

Hiệp hội đã đệ đơn kiện nhằm thách thức tính hợp hiến của mức phí 2.350 USD, đồng thời cho rằng việc từ bỏ quốc tịch không nên bị thu phí. Một trong các vụ kiện của tổ chức này vẫn đang được xem xét. Chủ tịch hiệp hội, ông Fabien Lehagre, nhận định việc Bộ Ngoại giao Mỹ giảm phí từ bỏ quốc tịch là kết quả của nhiều năm vận động pháp lý.

Thanh Danh (Theo CNN, Guardian, NYT)