Mỹ giảm 94% số người tị nạn được tiếp nhận

Chính quyền Trump thông báo sẽ chỉ tiếp nhận 7.500 người tị nạn cho năm tài khóa 2026, ưu tiên người Nam Phi da trắng, giảm 94% so với trước đó.

"Quyết định này đúng đắn, phù hợp với mối quan tâm nhân đạo và lợi ích quốc gia", chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 30/10, khi thông báo sẽ tiếp nhận 7.500 người tị nạn cho năm tài khóa 2026.

Chính phủ Mỹ không giải thích thêm về sự sụt giảm số lượng người tị nạn được tiếp nhận vào nước này. Đây là con số thấp hơn đáng kể so với mức trần là 125.000 người tị nạn được đưa ra hồi năm ngoái dưới thời cựu tổng thống Joe Biden, tương đương mức giảm 94%.

Những người Nam Phi đến Mỹ với tư cách người tị nạn tại buổi lễ chào đón ở Virginia hôm 12/5. Ảnh: AFP

Truyền thông Mỹ trước đó đã đưa tin về kế hoạch này, cho biết người Nam Phi da trắng sẽ được ưu tiên tị nạn.

Thông báo từ chính phủ Mỹ nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ các tổ chức tị nạn. Dự án Hỗ trợ Người tị nạn Quốc tế (IPF) cho biết động thái này cho thấy Washington "chính trị hóa chương trình nhân đạo" và "coi trọng chính trị hơn là bảo vệ".

Ngay trong diễn văn nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã thông báo ngưng tiếp nhận người tị nạn và kể từ đó, chỉ một số ít người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ, chủ yếu là người Nam Phi da trắng.

Chính quyền Mỹ hồi tháng 2 công bố chương trình riêng dành cho người Nam Phi da trắng, với lý do nông dân trong cộng đồng này phải đối mặt với phân biệt đối xử và bạo lực tại quê nhà. Chính phủ Nam Phi bác bỏ cáo buộc này.

