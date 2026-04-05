Mỹ 'giải cứu thành công' phi công trên tiêm kích F-15 bị bắn hạ

Ông Trump thông báo lực lượng Mỹ giải cứu được phi công còn lại trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn hạ tại Iran, bằng chiến dịch huy động hàng chục máy bay.

"Chúng ta đã cứu được cậu ấy! Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện thành công một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất lịch sử. Người được giải cứu là một sĩ quan phi hành đoàn tuyệt vời, một đại tá rất mực được kính trọng. Tôi vô cùng hạnh phúc được thông báo với các bạn rằng cậu ấy hiện bình an vô sự!", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã theo dõi vị trí của phi công 24/24 và "tích cực lên kế hoạch giải cứu". Quân đội Mỹ đã điều "hàng chục máy bay, được trang bị những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, cho chiến dịch này", Tổng thống mô tả. "Cậu ấy bị thương, nhưng sẽ ổn thôi".

Ông Trump nhấn mạnh toàn bộ lực lượng tham gia chiến dịch đều đã ra khỏi Iran an toàn. "Việc không một người Mỹ nào thiệt mạng hay bị thương một lần nữa chứng minh rằng chúng ta đã đạt được thế kiểm soát tuyệt đối trên không phận Iran", Tổng thống Mỹ viết.

Một chiếc tiêm kích F-15 tại Mỹ hồi năm 2017. Ảnh: AP

Hai thành viên tổ bay trên chiếc F-15E Strike Eagle đã phóng ghế thoát hiểm khi tiêm kích bị bắn hạ tại Iran ngày 3/4. Trong khi phi công buồng trước được giải cứu nhanh chóng, sĩ quan điều khiển vũ khí, hay còn gọi là phi công buồng sau, mắc kẹt tại Iran. Sự việc khiến Mỹ kích hoạt chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp.

Theo NY Times, phi công đã ẩn náu trong một khe núi. Ban đầu, cả Mỹ và Iran đều không biết vị trí chính xác của anh này. CIA đã thực hiện chiến dịch nghi binh nhằm đánh lạc hướng quân đội Iran, khiến họ tin rằng phi công đã được giải cứu và đang rời khỏi nước này trong một đoàn xe trên bộ. Cuối cùng, CIA tìm ra nơi ẩn náu của phi công và chuyển thông tin cho Lầu Năm Góc.

Chiến dịch giải cứu diễn ra vào đêm 4/4, huy động hàng trăm lính đặc nhiệm, hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng cùng các năng lực tình báo mạng, không gian và nhiều phương tiện trinh sát khác. Các quan chức Mỹ mô tả đây là nhiệm vụ "đầy rủi ro" khi đặc nhiệm Mỹ phải tiến sâu vào lãnh thổ Iran, các vận tải cơ C-130 và trực thăng phải bay thấp với tốc độ chậm qua những vùng núi hiểm trở để xác định vị trí phi công.

Máy bay Mỹ liên tục dội bom và xả súng vào các đoàn xe Iran nhằm ngăn họ tiếp cận khu vực phi công ẩn náu. Phi công mang theo súng ngắn, thiết bị phát tín hiệu định vị và hệ thống liên lạc bảo mật.

Truyền thông Mỹ ban đầu đưa tin đã có đấu súng giữa lực lượng Mỹ và Iran. Tuy nhiên, NY Times sau đó dẫn thông tin đính chính từ một quan chức. Ông này cho biết khi đặc nhiệm SEAL áp sát vị trí phi công gặp nạn, họ đã nổ súng nhằm ngăn lực lượng Iran tiến gần hiện trường giải cứu nhưng đôi bên không xảy ra đọ súng trực tiếp.

Một diễn biến bất ngờ xảy ra vào phút chót sau khi phi công được giải cứu: Hai chiếc máy bay vận tải làm nhiệm vụ đưa đội đặc nhiệm và phi công về nơi an toàn đã mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran. Các chỉ huy sau đó quyết định điều thêm ba máy bay khác đến để di tản toàn bộ quân nhân Mỹ. Họ "cho nổ tung hai chiếc máy bay gặp sự cố thay vì để chúng rơi vào tay phía Iran", quan chức Mỹ giấu tên nói với NY Times.

Quân đội Iran cũng đã triển khai chiến dịch tìm kiếm phi công, kêu gọi người dân hỗ trợ và treo thưởng cho bất kỳ ai bắt được lính Mỹ.

Tiêm kích F-15 bị bắn hạ tại khu vực có làn sóng đối lập với chính quyền Iran. Do đó, phi công Mỹ có thể đã dựa vào hỗ trợ của người dân địa phương để ẩn náu. Trong những tình huống như vậy, CIA thường đóng vai trò kết nối với những thường dân sẵn lòng giúp đỡ binh sĩ.

Phương Vũ (Theo Reuters, NY Times, AFP)