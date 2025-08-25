Mỹ ghi nhận ca nhiễm 'giòi ăn thịt' đầu tiên

Một trường hợp nhiễm ký sinh trùng giòi đinh vít Tân Thế giới (Cochliomyia hominivorax) vừa được phát hiện ở Maryland, trong một bệnh nhân từng đi từ Guatemala.

Hôm 23/8, truyền thông nước này đưa đây là ca nhiễm đầu tiên ở Mỹ kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Mỹ và Nam Mexico cuối năm 2024.

Bác sĩ thú y bang Nam Dakota Beth Thompson cho biết đã nhận thông báo về ca bệnh này trong tuần qua. Email ngày 20/8 từ lãnh đạo Beef Alliance gửi các doanh nghiệp chăn nuôi xác nhận Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã phát hiện ca nhiễm tại Maryland. Quan chức bang này cũng xác nhận thông tin trên.

Người bệnh đang được điều trị, trong khi bang Maryland triển khai các biện pháp phòng ngừa. CDC chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Ca bệnh xuất hiện chỉ hơn một tuần sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cùng các quan chức liên bang công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất ruồi vô sinh tại Texas để đối phó với dịch bệnh.

Cochliomyia hominivorax là loài ruồi ký sinh nguy hiểm, con cái đẻ trứng vào vết thương của động vật máu nóng, bao gồm cả con người. Ấu trùng sau khi nở sẽ cắn rách thịt sống của vật chủ, có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Mặc dù ca nhiễm ở người tương đối hiếm, nhưng mức độ nguy hiểm rất cao.

Quá trình điều trị vô cùng phức tạp, đòi hỏi phải loại bỏ hàng trăm ấu trùng và khử trùng vết thương một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, với can thiệp y tế sớm, bệnh nhân thường có thể phục hồi.

Bệnh này từng phổ biến ở châu Mỹ, đã được loại khỏi Bắc Mỹ và phần lớn Trung Mỹ nhờ chương trình "côn trùng vô sinh".

Minh họa loài ruồi đẻ trứng lên mép các vết thương hở, vết loét, chỗ da bị trầy xước. Ảnh: Istock

Giới chuyên gia dự báo ca nhiễm này có thể tác động mạnh đến thị trường bò thịt và gia súc Mỹ, vốn đang ở mức giá kỷ lục do nguồn cung hạn chế. Tháng 5, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã tạm dừng nhập khẩu một số loài gia súc qua các cửa khẩu biên giới phía nam do sự lây lan nhanh chóng của loài ký sinh trùng này.

USDA hiện triển khai hệ thống bẫy và lực lượng tuần tra kỵ binh dọc biên giới. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn bị một số nhà chăn nuôi và chuyên gia thị trường chỉ trích vì phản ứng chậm trễ trong việc thúc đẩy sản xuất ruồi vô sinh. Trong khi đó, Mexico đang xây dựng nhà máy sản xuất ruồi vô sinh trị giá 51 triệu USD ở khu vực phía Nam.

Giòi đinh vít Tân Thế giới từng bị tiêu diệt hoàn toàn khỏi lãnh thổ Mỹ vào thập niên 1960 thông qua chiến dịch thả hàng trăm triệu ruồi đực vô sinh. USDA ước tính một đợt bùng phát có thể gây thiệt hại lên đến 1,8 tỷ USD riêng cho bang Texas do tổn thất gia súc, chi phí lao động và dược phẩm.

Mỹ Ý (Theo Reuters)