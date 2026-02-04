My Freighter mở tuyến hàng hóa nối Đông Á - châu Âu

My Freighter thông báo bổ sung các chuyến bay hàng hóa từ sân bay quốc tế Hong Kong (HKG) đến Maastricht Aachen (MST, Hà Lan), quá cảnh tại trung tâm chính Tashkent (TAS), Uzbekistan.

Theo My Freighter - hãng bay chở hàng có trụ sở tại Uzbekistan, các chuyến bay khai thác hai lần mỗi tuần bằng tàu bay Boeing 767-300 freighter.

"Với tuyến bay mới, My Freighter mang tới khả năng kết nối linh hoạt từ Đông Á tới châu Âu và Trung Đông, cho phép lưu chuyển hàng hóa hiệu quả qua các hành lang thương mại chiến lược, với khâu xử lý tối ưu và thời gian trung chuyển nhanh", ông Sherzod Akbarov, Giám đốc kinh doanh hàng hóa của My Freighter, cho biết.

My Freighter là một trong những hãng vận tải hàng không lớn nhất ở Trung Á. Ảnh: My Freighter

Tuyến bay mới được hỗ trợ bởi mạng lưới vận tải đường bộ chuyên biệt. My Freighter bắt đầu khai thác các chuyến bay đến MST từ tháng 8/2025, kết nối Thượng Hải Pudong (PVG), Tashkent (TAS), Almaty (ALA, Kazakhstan) và Maastricht (MST).

Cũng trong tháng này, hãng ra mắt các chuyến bay hàng hóa định kỳ hai chuyến mỗi tuần từ PVG đến sân bay Amsterdam Schiphol (AMS), quá cảnh TAS.

Song song mở rộng mạng đường bay, My Freighter tăng cường hợp tác liên tuyến. Năm ngoái, hãng ký thỏa thuận interline với nhiều đối tác như Cargojet, Aeromexico, Icelandair Cargo, Biman Bangladesh Airlines và Air Serbia.

Đội bay hiện tại của My Freighter gồm 8 chiếc Boeing 767-300F, trong đó 7 chiếc chuyển đổi từ máy bay chở khách sang chở hàng (P2F) và một chiếc freighter sản xuất mới. Tháng 3/2025, hãng bổ sung thêm một chiếc Boeing 757-200P2F. Ngoài ra, My Freighter còn khai thác đội bay chở khách với 7 tàu bay Airbus A319, A320 và A321.

My Freighter là một hãng hàng không chở hàng (cargo airline) có trụ sở và trung tâm hoạt động chính tại Tashkent, Uzbekistan. Đây là một trong những hãng vận tải hàng không lớn nhất ở Trung Á, chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế giữa châu Á, châu Âu, Trung Đông và nhiều thị trường khác trên toàn cầu.

Hải My (Theo AirCargo News)