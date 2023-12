Mỹ duyệt bán khẩn cấp đạn pháo cho Israel

Giới chức Mỹ thông báo duyệt bán lô đạn pháo 155 mm cùng thành phần liên quan cho Israel theo điều khoản khẩn cấp, không cần chờ quốc hội thông qua.

"Israel sẽ sử dụng năng lực được nâng cao để ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường năng lực phòng thủ của họ", Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/12 cho biết. "Mọi quốc gia có trách nhiệm sử dụng đạn dược phù hợp với luật nhân đạo quốc tế".

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định "tình huống khẩn cấp hiện tại đòi hỏi bán vũ khí ngay lập tức cho chính phủ Israel", do đó bỏ qua quy định chờ quốc hội xem xét. Lô đạn và các thiết bị liên quan mà Mỹ dự kiến bán cho Israel có trị giá 147,5 triệu USD, được lấy từ kho của lục quân Mỹ.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết Israel đề nghị bổ sung kíp nổ, ngòi nổ và liều phóng đạn 155 mm, do đó chi phí tăng lên khoảng 51 triệu USD so với ước tính ban đầu.

Pháo tự hành Israel khai hỏa nhằm vào mục tiêu tại Dải Gaza ngày 6/11. Ảnh: AFP

Giới chức Mỹ từng sử dụng điều khoản khẩn cấp để duyệt bán gần 14.000 quả đạn pháo xe tăng 120 mm trị giá 106 triệu USD cho Israel hồi đầu tháng 12. Các lô đạn nói trên được bán cho Israel trong bối cảnh nước này đang triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza để trả đũa vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas.

Theo giới chức Israel, vụ tấn công của Hamas khiến hơn 1.140 người tại nước này thiệt mạng và hơn 8.700 người bị thương. Giao tranh tại Dải Gaza khiến hơn 21.500 người ở đây thiệt mạng và gần 56.000 người bị thương, cơ quan y tế địa phương cho biết.

Thương vong dân thường và mức độ tàn phá tại Dải Gaza khiến Israel vấp phải làn sóng chỉ trích ngày càng tăng từ quốc tế. Israel nhiều lần tuyên bố đang đầu tư nỗ lực nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, đồng thời cho rằng điều này rất phức tạp do Hamas và các nhóm vũ trang khác đặt cơ sở quân sự giữa các khu vực dân sự.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)