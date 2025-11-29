Mỹ dừng xem xét cấp quy chế tị nạn

Mỹ thông báo dừng xem xét cấp quy chế tị nạn sau vụ người nhập cư Afghanistan bắn hai lính Vệ binh Quốc gia, khiến một người chết.

Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joseph Edlow ngày 28/11 thông báo mọi quyết định về cấp quy chế tị nạn sẽ bị dừng tới khi cơ quan này có thể đảm bảo rằng "tất cả người nước ngoài đã được thẩm tra và sàng lọc ở mức độ cao nhất".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày thông báo nước này lập tức dừng cấp visa cho toàn bộ người mang hộ chiếu Afghanistan. Ông Rubio nhấn mạnh "không có ưu tiên nào cao hơn việc bảo vệ đất nước và người dân".

Lính Vệ binh Quốc gia tại hiện trường vụ nổ súng ở thủ đô Washington hôm 26/11. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố nước này dừng "vĩnh viễn" việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước thuộc "thế giới thứ ba", nhằm giúp hệ thống của Mỹ khôi phục hoàn toàn.

Ông cũng đe dọa sẽ đảo ngược "hàng triệu" đơn xin nhập cảnh đã được cấp dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden và sẽ "trục xuất bất kỳ ai không mang lại lợi ích thực sự cho nước Mỹ hay không thể yêu nước Mỹ".

Chính quyền Trump đưa ra loạt biện pháp gay gắt sau vụ Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, công dân gốc Afghanistan, nổ súng bắn hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đang làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng. Một người đã thiệt mạng, người còn lại vẫn trong tình trạng nghiêm trọng.

Lakanwal tới Mỹ vào tháng 9/2021, một tháng sau khi Taliban kiểm soát Kabul và lên nắm quyền ở Afghanistan. Người này từng phục vụ trong quân đội Afghanistan và hỗ trợ đặc nhiệm Mỹ chiến đấu chống Taliban. Hiện chưa rõ lý do Lakanwal phục kích, bắn lính Vệ binh Quốc gia.

Ngọc Ánh (Theo ABC, Reuters, CBS)