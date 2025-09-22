Mỹ dùng robot trẻ con để giải 'cơn khát' 86.000 bác sĩ

Với hình dáng cao 1,2 m và tính cách được lập trình như một bé gái 7 tuổi, robot trị liệu Robin đang được triển khai tại 30 cơ sở y tế Mỹ để hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi, người cao tuổi.

Gặp lại cậu bé Luca, 6 tuổi, đang điều trị bệnh bạch cầu tại Trung tâm Y tế Nhi đồng UMass Memorial (Massachusetts), robot Robin cất giọng trong trẻo: "Luca, con khỏe không? Lâu rồi không gặp nhỉ". Meagan Brazil-Sheehan, mẹ của Luca, kể gương mặt con trai mình đã bừng sáng khi được "cô bé robot" nhớ tên chỉ sau một lần gặp trước đó.

Robin là sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty Expper Technologies. Sau 5 năm ra mắt, robot này trở thành gương mặt quen thuộc tại các bệnh viện ở California, Massachusetts, New York và Indiana. Ông Karen Khachikyan, CEO của Expper Technologies, cho biết robot ra đời nhằm giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ y tế vốn đang quá tải, giúp họ có thêm thời gian kết nối chuyên sâu với người bệnh.

"Cô bé mang lại niềm vui cho mọi người. Khi đi dọc hành lang, ai cũng thích trò chuyện và chào hỏi", Samantha da Silva, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ tại Bệnh viện Nhi đồng HealthBridge (California), chia sẻ.

Robot Robin được lập trình để hỗ trợ tinh thần tại các viện dưỡng lão và khoa nhi, đồng thời giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự. Ảnh: AP

Tại các bệnh viện, Robin thực hiện nhiều nhiệm vụ tương tác. Nó có thể bật bài hát yêu thích của một thiếu niên bị tai nạn, pha trò với các cặp kính ngộ nghĩnh làm một em bé bật cười, hay chơi cờ ca-rô với một bệnh nhân khác. Khả năng ghi nhớ tên, sở thích và phản chiếu cảm xúc của người đối diện khiến Robin trở thành một người bạn đặc biệt. Nếu bệnh nhân cười, robot sẽ cười theo. Nếu họ buồn, khuôn mặt trên màn hình của nó cũng biểu lộ sự đồng cảm.

Hiện, Robin có khả năng tự hành động khoảng 30%, phần còn lại do một đội ngũ chuyên viên điều khiển từ xa. Tuy nhiên, ông Khachikyan cho biết mỗi tương tác đều giúp robot thu thập dữ liệu để tiến gần hơn đến việc hoạt động độc lập hoàn toàn, với mục tiêu tạo ra "một trí tuệ cảm xúc thuần khiết như trong phim WALL-E".

Việc ứng dụng robot diễn ra trong bối cảnh Hiệp hội các Đại học Y khoa Mỹ dự báo nước này sẽ thiếu hụt tới 86.000 bác sĩ trong 11 năm tới. Tầm nhìn của đội ngũ phát triển không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tinh thần, họ đang nỗ lực để Robin có thể đo chỉ số sinh tồn và gửi thông tin cho y bác sĩ. Kế hoạch dài hạn hơn bao gồm việc thiết kế robot có khả năng giúp bệnh nhân lớn tuổi thay quần áo, đi vệ sinh.

"Mục tiêu của chúng tôi là thiết kế phiên bản Robin tiếp theo, có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và trở thành một phần thiết yếu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe", Khachikyan nói và nhấn mạnh mục đích không phải để thay thế con người mà là "lấp đầy những khoảng trống" nhân sự.

Ý tưởng về Robin bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân của chính nhà sáng lập. Lớn lên trong cô đơn tại Armenia, ông Khachikyan luôn muốn chế tạo một robot có thể làm bạn với con người. Sau khi thử nghiệm ở nhiều lĩnh vực, chương trình thí điểm đầu tiên cho Robin đã được khởi động tại Bệnh viện Nhi đồng UCLA Mattel vào năm 2020 và nhanh chóng gặt hái thành công.

Tính cách của Robin cũng liên tục được hoàn thiện dựa trên phản hồi trực tiếp. Ví dụ, khi được hỏi về con vật yêu thích, robot ban đầu trả lời là "chó" hoặc "mèo". Nhưng khi thử nghiệm với câu trả lời "gà", phản ứng thích thú của trẻ em đã khiến đội ngũ quyết định giữ lại phương án này. "Chúng tôi thường nói rằng Robin được thiết kế bởi chính người dùng của mình", Khachikyan bày tỏ.

Robot được thiết kế với vẻ ngoài của một bé gái, không chỉ nhớ tên mà còn bài hát yêu thích của các bệnh nhi. Ảnh: AP

Bình Minh (Theo AP)