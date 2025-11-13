Mỹ đúc đồng xu 1 cent cuối cùng sau 232 năm

Ngày 12/11, xưởng đúc tiền Philadelphia sản xuất 5 đồng xu 1 cent cuối cùng cho nước Mỹ, chấm dứt 232 năm đúc loại tiền này.

Quan chức Sở đúc tiền Mỹ cho biết việc sản xuất xu 1 cent (đồng penny) để lưu hành đã dừng từ vài tháng trước. Tuy nhiên, họ vẫn đúc thêm một số để đấu giá vào tháng 12, được đánh dấu bằng ký hiệu Omega, tượng trưng cho các đồng cuối cùng.

5 đồng penny được đúc ngày 12/11 sẽ nằm trong lô đấu giá này, ông Robert Kurzyna - người giám sát tại Xưởng đúc tiền Philadelphia cho biết. Các chi tiết của cuộc đấu giá sẽ sớm được công bố. Các đồng này về mặt kỹ thuật vẫn có thể dùng trong lưu thông, do khác với tiền dành cho người sưu tầm vốn sáng bóng hơn và được chế tác khác biệt.

Các đồng xu trơn chuẩn bị được dập tại xưởng Philadelphia ngày 12/11. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dừng đúc xu 1 cent (penny) vì chi phí quá cao. Đến tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ cho biết cơ quan này đã đặt đơn hàng phôi xu 1 cent cuối cùng và Sở Đúc tiền Mỹ chỉ sản xuất đến khi dùng hết số phôi trong kho. Xu 1 cent dự kiến được ngừng đưa vào lưu thông trước năm 2026.

Reuters trích nguồn tin cho biết Xưởng đúc tiền Philadelphia đã sản xuất 232 đồng penny có dấu Omega cho cuộc đấu giá, cùng 3 đồng nữa để trưng bày tại Kho bạc và các cơ quan khác. Hiện chưa rõ liệu Xưởng đúc tiền Denver - nơi cũng sản xuất đồng penny - có đúc thêm đồng nào cho cuộc đấu giá hay không.

Quyền Giám đốc Sở đúc tiền Mỹ Kristie McNally nói rằng đồng đầu tiên và cuối cùng trong loạt mang ra đấu giá có thể thu về khoảng 100.000 USD. Toàn bộ số tiền thu được dùng để vận hành Sở đúc tiền và chuyển về Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết dừng sản xuất đồng penny sẽ tiết kiệm cho ngân sách khoảng 56 triệu USD mỗi năm. Dù vậy, đây vẫn là tiền hợp pháp, với khoảng 300 tỷ đồng đang lưu thông.

"Chúng ta đều buồn khi phải chia tay đồng penny. Nhưng điều đó là tất yếu khi chi phí sản xuất tăng", Gabriel Mathy - Giáo sư Đại học American cho biết.

Mỹ không phải nước đầu tiên loại bỏ đồng tiền có mệnh giá nhỏ nhất. Canada đã ngừng sản xuất xu 1 cent từ năm 2012 và loại bỏ đồng tiền này vào 2013. Australia, Ireland và New Zealand cũng làm điều tương tự. Các giao dịch tiền mặt vì thế được làm tròn đến 5 cent gần nhất.

Đồng penny được chính phủ Mỹ phát hành lần đầu năm 1793. Từ năm 1909, mặt chính của đồng xu này in chân dung Tổng thống Abraham Lincoln.

Những người ủng hộ đồng penny cho rằng đồng này giúp giữ giá cả tiêu dùng ở mức thấp, đồng thời là nguồn thu cho các tổ chức từ thiện. Ngược lại, những người phản đối chỉ thấy xu 1 cent phiền phức. Họ thường bỏ lại trong ngăn kéo, lợn đất hay gạt tàn.

