Mỹ đưa quân tới Ecuador hỗ trợ chống ma túy

Mỹ thông báo triển khai không quân đến Ecuador để chống lại nạn buôn bán ma túy tại một trong những trung tâm buôn lậu lớn nhất Mỹ Latin.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Quito của Ecuador ngày 17/12 thông báo việc triển khai lực lượng không quân là "chiến dịch ngắn hạn", phối hợp cùng không quân Ecuador tại Manta.

"Nỗ lực chung ngắn hạn này sẽ tăng cường năng lực của lực lượng Ecuador trong cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố ma túy. Hoạt động hỗ trợ gồm tăng cường thu thập tin tình báo và khả năng chống buôn bán ma túy, nhằm bảo vệ cả Mỹ và Ecuador khỏi các mối đe dọa chung", thông báo của đại sứ quán Mỹ nêu rõ.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump ở Mỹ Latin, cho biết chiến dịch sẽ giúp xác định và triệt phá các tuyến đường buôn ma túy, đồng thời trấn áp "những kẻ nghĩ rằng họ có thể chiếm đoạt đất nước".

Ông Noboa đang cố gắng đẩy lùi vấn nạn bạo lực của các băng đảng ma túy, vốn biến một trong những quốc gia an toàn nhất Nam Mỹ thành nơi nguy hiểm hàng đầu.

Cảng Guayaquil và Manta đã trở thành những địa điểm xuất khẩu quan trọng cho ma túy sản xuất ở hai nước láng giềng Colombia và Peru. Tổng thống Noboa lập luận Ecuador cần sự giúp đỡ từ bên ngoài để chống lại các băng đảng đang tranh giành quyền kiểm soát những tuyến đường buôn ma túy.

Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump đã tích cực hành động chống hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ Latin. Washington đã triển khai lực lượng hải quân và không quân lớn tới vùng biển ở khu vực này. Hàng chục xuồng bị cáo buộc chở ma túy đã bị tập kích ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương kể từ khi chiến dịch bắt đầu hồi tháng 9, khiến ít nhất 95 người thiệt mạng.

Chiến dịch chống ma túy đã làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela. Ông Trump ngày 16/12 gia tăng áp lực kinh tế cho Venezuela bằng cách phong tỏa các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt ra vào quốc gia Nam Mỹ này. Caracas đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về các hành động của Mỹ.

Thanh Tâm (Theo AFP)