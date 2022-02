Mỹ đột kích thủ lĩnh IS, 13 người chết

Biden thông báo thủ lĩnh IS al-Quraishi "đã bị loại bỏ" trong cuộc đột kích của lực lượng Mỹ tại Syria, được cho là khiến ít nhất 13 người chết.

"Theo chỉ đạo của tôi, lực lượng Mỹ ở tây bắc Syria đêm qua đã thực hiện thành công chiến dịch chống khủng bố để bảo vệ người dân Mỹ và các đồng minh của chúng tôi, giúp thế giới trở nên an toàn hơn. Nhờ kỹ năng và sự dũng cảm của lực lượng vũ trang Mỹ, chúng tôi đã loại bỏ Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tất cả người Mỹ đã trở về an toàn sau chiến dịch", Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay thông báo.

Đống đổ nát sau khi lực lượng Mỹ thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố ở Atmeh, Syria, hôm nay. Ảnh: Reuters.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ al-Quraishi đã kích nổ một quả bom để tự sát và khiến các thành viên trong gia đình y thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Trong khi đó, giám đốc tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman cho biết "ít nhất 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em và ba phụ nữ", do những vụ nổ và đụng độ xảy ra trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhằm vào một ngôi nhà ở thị trấn Atmeh của Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi đã dẫn dắt IS kể từ sau cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi, người sáng lập và là thủ lĩnh tối cao của nhóm phiến quân. Baghdadi cũng kích hoạt đai bom tự sát kết liễu đời mình và ba người con trong chiến dịch đột kích của đặc nhiệm Mỹ hồi tháng 10/2019. Tuy nhiên, al-Quraishi vẫn khá tín tiếng kể từ khi đảm nhiệm chức thủ lĩnh IS.

Trước thông báo của Biden, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết cuộc đột kích hôm nay là một nhiệm vụ chống khủng bố thành công và phía Mỹ không ghi nhận thương vong nào. Theo Rahman, các trực thăng Mỹ xuất phát từ một căn cứ quân sự ở thành phố Kobani do dân quân người Kurd, đồng minh của Washington, kiểm soát và lực lượng này cũng đã tham gia chiến dịch.

Vị trí thị trấn Atmeh tại Syria, nơi diễn ra cuộc đột kích thủ lĩnh IS al-Quraishi hôm nay. Đồ họa: BBC.

IS đã mất phần lớn vùng đất từng kiểm soát tại Syria và Iraq, chưa lấy lại được bất cứ động lực nào giống như thời kỳ đỉnh cao hồi giữa năm 2014 khi Baghdadi tự xưng là quốc vương của thế giới Hồi giáo.

Kể từ khi mất thành trì cuối cùng tại vùng sa mạc ở miền đông Syria hồi tháng 3/2019, tàn quân IS đã rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tiến hành tập kích nhằm vào lực lượng người Kurd và chính quyền Syria. Hầu hết các cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại về nguy cơ IS hồi sinh.

Mỹ duy trì một lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để hỗ trợ chiến dịch chống IS và bảo vệ các cơ sở khai thác dầu mỏ, vốn do lực lượng người Kurd kiểm soát. Khoảng 700 lính Mỹ đang đóng quân ở đông bắc Syria, chủ yếu tại một căn cứ ở thành phố Al Hasakah, trong khi 200 binh sĩ khác đồn trú ở gần biên giới Syria - Jordan. Vài tháng gần đây, lực lượng Mỹ đã tiến hành một số chiến dịch chống lại các mục tiêu quan trọng của phiến quân ở khu vực Idlib, nơi thị trấn Atmeh tọa lạc.

Ánh Ngọc (Theo AFP, Reuters)