Mỹ đột kích các trường đào tạo bằng lái xe thương mại

Sau 1.400 cuộc đột kích tiến hành trong vòng 5 ngày, Bộ Giao thông Mỹ đã đóng cửa hơn 550 trường đào tạo tài xế xe tải và xe buýt.

Mỹ nhắm mục tiêu vào một loạt trường đào tạo bằng lái xe thương mại trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn và phát hiện hàng trăm trường vi phạm các tiêu chuẩn của Cục Quản lý an toàn vận tải đường bộ liên bang (FMCSA) và hiện có thể bị xóa khỏi danh sách các nhà cung cấp đào tạo quốc gia.

Là một phần của chiến dịch quy mô lớn, chính phủ đã tiến hành hơn 1.400 cuộc đột kích trên khắp 50 bang. Hơn 300 điều tra viên tham gia vào chiến dịch kéo dài 5 ngày và họ được cho là đã phát hiện hàng trăm trường không tuân thủ quy định.

Chiến dịch của Bộ Giao thông Mỹ nhắm vào các trường đào tạo tài xế xe thương mại. Ảnh: Carscoops

Các vi phạm bị cáo buộc rất đa dạng, Bộ Giao thông Mỹ (DOT) đề cập đến mọi thứ từ địa chỉ giả mạo đến thiếu người hướng dẫn đủ tiêu chuẩn. Một số trường khác "không đào tạo đúng cách cho lái xe về vận chuyển vật liệu nguy hiểm".

Một số trường học đang sử dụng phương tiện không phù hợp, bao gồm cả những phương tiện không phù hợp với loại hình đào tạo được cung cấp. Một số trường khác được cho là không kiểm tra học sinh đúng cách về các yêu cầu cơ bản, trong khi một số trường bị cáo buộc thừa nhận họ thậm chí không đáp ứng các yêu cầu của bang.

Trước những phát hiện đó, 109 trường đã tự nguyện rút khỏi danh sách các nhà cung cấp đào tạo. 448 trường khác nhận được thông báo về việc đề nghị xóa tên khỏi danh sách vì không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cơ bản.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết trong một thời gian dài, ngành vận tải đường bộ hoạt động như miền Viễn Tây hoang dã, nơi mọi thứ đều được phép và không ai đặt câu hỏi. Ông nói thêm rằng nhóm của ông đang siết chặt mọi mắt xích trong chuỗi vận tải đường bộ đã cho phép tình trạng vô pháp này ảnh hưởng đến an toàn trên các tuyến đường của Mỹ.

Nỗ lực mới nhất này là một phần của sáng kiến lớn hơn tập trung vào an toàn cho tài xế xe tải. Năm 2025, chính phủ Mỹ đã xử lý những tài xế không thông thạo tiếng Anh để trả lời các câu hỏi chính thức và hiểu các biển báo giao thông.

Gần đây, DOT đã thực hiện những thay đổi nhằm ngăn chặn người nước ngoài không đủ điều kiện lấy bằng lái xe tải và xe buýt thương mại. Nỗ lực này chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra lý lịch và dựa vào các giấy tờ chứng minh quyền làm việc.

Mỹ Anh (theo Carscoops)