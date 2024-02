Mỹ dồn ứ ôtô trong kho vì bán kém

Lượng bán hàng của tháng 1 giảm sút khiến số xe tồn kho đủ cung cấp cho thị trường trong 80 ngày.

Tháng 2 bắt đầu với lượng xe mới tồn kho đủ cung ứng trong 80 ngày cho toàn ngành, cũng là mức cao nhất tại thị trường Mỹ kể từ tháng 6/2020, theo phân tích của Cox Automotive.

Cụ thể, từ ngày đầu tiên của tháng 2, tổng số xe mới chưa bán được ở thị trường Mỹ là 2,61 chiếc. So với cùng kỳ năm trước, con số này nhiều hơn 870.000 xe, tức hơn 50%. Tuy nhiên, lượng hàng tồn tính vào ngày đầu tiên của tháng 1 là 2,66 triệu xe.

Bãi để xe tại một đại lý xe Mỹ, hôm 10/2. Ảnh: AllenSamuelsAP

Số ngày được cung ứng là 80 cũng tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lần gần nhất số ngày cung ứng vượt mốc 80 cũng là tháng 6/2020, với 83 ngày.

Dữ liệu được phân tích dựa trên tỷ lệ doanh số bán lẻ mỗi ngày cho 30 ngày gần nhất, với ngày kết thúc là 5/2. Cả tháng 1, doanh số xe mới giảm còn 15 triệu chiếc tính theo tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa (SAAR), là mức thấp nhất từ tháng 3/2022, một phần do thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Đây cũng thường là tháng có doanh số thấp nhất của năm.

Nhiều hãng xe nội địa Mỹ có số hàng tồn cao nhất. Dodge đứng đầu, rồi đến Chrysler, Lincoln và Ram. Các thương hiệu có lượng tồn kho thấp nhất là các nhà khập khẩu từ châu Á. Toyota có số ngày cung ứng là 36, cao hơn đôi chút là Honda, Lexus và Mazda. Cadillac - cũng là một thương hiệu Mỹ - cũng có lượng tồn kho thấp.

Trong số 30 mẫu xe bán chạy nhất, những mẫu có lượng tồn kho thấp nhất với phần lớn là của Toyota và Honda. Mẫu Toyota Grand Highlander đứng vị trí đầu tiên, sau đó là Ford Maverick. Chiếc Chevrolet Trax mới cũng ít xe tồn.

Các mẫu bán tải, đứng đầu là Ram 1500, và SUV, đứng đầu là Ford Bronco Sport, có lượng xe chưa bán được nhiều nhất.

Giá niêm yết trung bình của xe mới từ đầu tháng 2 là 47.142 USD, giảm 1% so với cùng kỳ 2023. Giá giao dịch trung bình (ATP) trong tháng 1 là 47.401 USD, giảm gần 4% so với năm trước, và giảm gần 3% so với tháng 12/2023, theo Kelly Blue Book.

Trong tháng 1, các mức giảm giá và khuyến mãi trung bình là 5,7% so với ATP, tăng 5,5% so với tháng 12/2023 và cao hơn gần 100% so với tháng 1/2023.

Mỹ Anh