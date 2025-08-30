Mỹ đối mặt nguy cơ Covid bùng phát giữa lúc CDC hỗn loạn

Giới chức y tế Mỹ cảnh báo số ca nhiễm, nhập viện do Covid-19 đang tăng toàn quốc, trong bối cảnh tân Giám đốc CDC bị sa thải và hàng loạt nhân sự cấp cao từ chức.

Số liệu thống kê ngày 25/8, cứ 100 người tại Mỹ xét nghiệm Covid thì 10 người cho kết quả dương tính. Tỷ lệ này tăng nhẹ so với tuần trước. Đặc biệt, tại một số bang ở miền Nam, con số này còn cao hơn đáng kể, với gần 20 người dương tính trên mỗi 100 ca xét nghiệm.

Trong khi đó, tỷ lệ nhập viện do Covid là 1,7/100.000 người, gấp đôi con số của hai tháng trước. Bên cạnh đó, trong hai tháng qua, khoảng 200 người tử vong vì nCoV mỗi tuần.

Phát ngôn viên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nhận định sự gia tăng này có thể liên quan biến thể Stratus đang lan rộng, trong bối cảnh miễn dịch cộng đồng suy giảm và các hoạt động tụ tập, du lịch dịp lễ. Dù vậy, cơ quan này ghi nhận số ca tử vong và nhập viện chưa có biến động đáng kể, nhưng lưu ý rằng "còn quá sớm để đánh giá đầy đủ quy mô đợt dịch".

Stratus là sự kết hợp của hai biến thể Covid-19 F.7 và LP.8.1.2. Giáo sư Subhash Verma, chuyên gia vi sinh và miễn dịch tại Đại học Nevada, giải thích các đột biến của XFG giúp nó tránh được kháng thể tốt hơn, nhưng không làm tăng đáng kể mức độ nghiêm trọng của bệnh hay khả năng lây lan.

Dù WHO đã xếp XFG vào danh sách biến thể đang được theo dõi, tổ chức này vẫn đánh giá rủi ro y tế của chủng mới ở mức thấp và nhấn mạnh các loại vaccine hiện hành vẫn hiệu quả trong ngăn ngừa bệnh nặng.

Minh họa nCoV. Ảnh: UC Health

Căng thẳng tại CDC lên đỉnh điểm sau khi Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. thay đổi khuyến nghị tiêm chủng, đặc biệt khi các thành viên mới trong ban cố vấn vaccine nói rằng họ sẽ xem xét lại lịch tiêm chủng cho trẻ em và thanh thiếu niên vào mùa thu. Quyết định này đã châm ngòi cho một làn sóng từ chức, bao gồm cả tân Giám đốc CDC Susan Monarez vừa bị sa thải, giám đốc trung tâm miễn dịch Demetre Daskalakis và hai lãnh đạo cấp cao khác. Ông Daskalakis khẳng định thay đổi chính sách đang "đe dọa tính mạng người dân".

Phản ứng trước sự ra đi của các đồng nghiệp, hàng chục nhân viên CDC đã tuần hành phản đối vào ngày 28/8. Về phía mình, Bộ trưởng Kennedy tuyên bố trên Fox News rằng CDC "đang gặp rắc rối" và ông đang "khắc phục", đồng thời để ngỏ khả năng "một số người không nên tiếp tục làm việc ở đó nữa". Jim O'Neill, Thứ trưởng Y tế, đã được bổ nhiệm làm quyền giám đốc CDC sau vụ việc. Giới chuyên gia cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân sự này sẽ khiến CDC suy yếu nghiêm trọng trong bối cảnh đối mặt với các thách thức y tế.

Hội đồng cố vấn của Bộ trưởng Kennedy sẽ họp vào tháng 9 để đưa ra ý kiến về các mũi tiêm Covid, trước khi quyền giám đốc CDC ban hành khuyến nghị chính thức.

Hoàng Dung (Theo ABC, Axios)