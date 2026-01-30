Mỹ đối mặt hàng trăm cuộc biểu tình chống ICE trên toàn quốc

Hàng trăm cuộc biểu tình dự kiến diễn ra tại 50 bang của Mỹ trong ngày 30-31/1 nhằm phản đối các hành động truy quét nhập cư của ICE.

Đám đông lớn người biểu tình sáng 30/1 (tối 30/1 giờ Hà Nội) tập trung bên ngoài Tòa nhà Liên bang Whipple tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota để phản đối các hoạt động truy quét nhập cư của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

"Đuổi ICE đi!", những người biểu tình mặc áo khoác dày và khăn quàng cổ giữa tiết trời giá buốt hô vang khẩu hiệu. "Không hận thù, chẳng sợ hãi, người nhập cư luôn được chào đón tại đây", một khẩu hiệu khác vang lên.

Người biểu tình phản đối ICE tập trung bên ngoài tòa nhà liên bang Giám mục Henry Whipple ở Minneapolis, bang Minnesota ngày 30/1/2026. Ảnh: AP

Các nhóm sinh viên Đại học Minnesota trong ngày 30/1 cũng kêu gọi tổ chức cuộc tổng đình công trên toàn quốc với khẩu hiệu "Không làm việc. Không đi học. Không mua sắm. Ngừng tài trợ cho ICE" trong hai ngày cuối tuần, nhằm làm "tê liệt nền kinh tế".

Ngày 31/1, phong trào 50501 (viết tắt của "50 cuộc biểu tình, 50 bang, một phong trào") sẽ điều phối "Ngày hành động quốc gia" với nhiều cuộc biểu tình, tuần hành và lễ tưởng niệm tại tất cả 50 bang và thủ đô Washington.

Sau cái chết của ít nhất 8 người liên quan tới chiến dịch trấn áp nhập cư của ICE từ đầu năm, nhiều nhà hoạt động kêu gọi loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện các đặc vụ di trú cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) tại các thị trấn, thành phố trên khắp nước Mỹ.

"Chúng tôi đang phản hồi nỗi phẫn nộ của người dân. Nhiều người vốn không quan tâm tới chính trị cũng phải thốt lên rằng 'đây không phải là nước Mỹ mà tôi biết'", Gloriann Sahay, điều phối viên của phong trào 50501, nói.

Người biểu tình cầm khẩu hiệu "ICE out" phản đối chiến dịch đàn áp người nhập cư trên đường phố Minneapolis ngày 23/1. Ảnh: Reuters

Làn sóng biểu tình nổ ra nhằm đòi công lý cho những nạn nhân bị đặc vụ ICE bắn chết, trong đó có hai công dân Mỹ da trắng Renee Nicole Good và Alex Pretti tại bang Minnesota.

Ngoài biểu tình, phong trào 50501 còn nhắm tới các nguồn hỗ trợ cho ICE. Nổi bật là chiến dịch No Housing for ICE, kêu gọi các khách sạn từ chối cho nhân viên cơ quan này lưu trú trong các đợt trấn áp người nhập cư, hay phong trào #DontServeICE vận động doanh nghiệp địa phương ngừng phục vụ đặc vụ di trú liên bang.

Phong trào cũng tuyên bố sẽ theo dõi sát sao các cuộc bỏ phiếu liên quan đến ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) hoặc mở rộng quyền hạn của ICE, đồng thời ủng hộ những đối thủ tiềm năng thay thế các chính trị gia có quan điểm "ủng hộ ICE" trong kỳ bầu cử sắp tới.

Các hoạt động ngày 31/1 chỉ là một phần trong chiến dịch lớn kéo dài của phong trào 50501. Sau "Ngày hành động quốc gia", nhóm dự kiến tổ chức "ngày vận động toàn quốc đòi luận tội Tổng thống Donald Trump" vào 17/2.

"Ngọn lửa phẫn nộ đã bùng lên", bà Sahay nói. "Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cùng đứng lên vì tất cả người dân và vì giá trị cốt lõi của nước Mỹ".

Ngọc Anh (Theo Guardian, CNN)