Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Campuchia

Ngoại trưởng Marco Rubio quyết định gỡ bỏ hạn chế bán vũ khí Mỹ cho Campuchia, chuyển sang cơ chế xem xét từng trường hợp.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ trên Công báo Liên bang (USFR), từ hôm nay, Mỹ xóa tên Campuchia khỏi danh sách các nước bị cấm vận quốc phòng trong quy định Quản lý Giao dịch Vũ khí Quốc tế (ITAR).

Quyết định này dựa trên ghi nhận "nỗ lực kiên định của Campuchia trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh, trong đó có tái khởi động hợp tác quốc phòng với Mỹ và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia". Trong cơ chế mới, các thương vụ bán vũ khí Mỹ cho Campuchia sẽ được xem xét riêng lẻ theo trường hợp, dựa trên bộ tiêu chí liên quan lĩnh vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Malaysia ngày 26/10, ký thỏa thuận ngừng bắn tại biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: AFP

Tháng 12/2021, Mỹ áp cấm vận vũ khí với Campuchia với lý do "quan ngại về vấn nhân quyền và tham nhũng" và vì Campuchia "tiếp tục cho phép Trung Quốc mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở riêng trên vịnh Thái Lan".

Campuchia năm 2020 phá dỡ một cơ sở do Mỹ tài trợ ở căn cứ hải quân Ream, sau đó thông báo Trung Quốc hỗ trợ hiện đại hóa và mở rộng căn cứ này. Mỹ cáo buộc Campuchia "thiếu minh bạch" về hoạt động xây dựng này, cho biết Phnom Penh năm 2019 đã từ chối đề nghị sửa chữa căn cứ của Washington. Bộ Ngoại giao Campuchia khi đó chỉ trích lệnh cấm vận của Mỹ là "can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia", khẳng định Phnom Penh "tuân thủ nguyên tắc trung lập vĩnh viễn".

Quyết định dỡ bỏ cấm vận được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gặp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tại Malaysia ngày 31/10 và tuyên bố hai bên đã "đồng ý khôi phục cuộc huấn luyện chung có chất lượng hàng đầu giữa Mỹ và Campuchia". Mỹ cũng sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sĩ quan Campuchia theo học tại các học viện quân sự Mỹ như West Point, Học viện Không quân và các trường khác.

Tại lễ ký thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan hồi tháng 10 ở Malaysia, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình, vì vai trò then chốt của ông trong việc chấm dứt 5 ngày giao tranh hồi tháng 7.

Thanh Danh (Theo Reuters, Bangkok Post)