Mỹ đình chỉ một số lệnh trừng phạt tập đoàn dầu mỏ Nga

Mỹ gia hạn giấy phép cho các trạm xăng dầu bên ngoài Nga của tập đoàn Lukoil tiếp tục hoạt động, đồng thời đình chỉ một số lệnh trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/12 cho biết quyết định gia hạn giấy phép đến ngày 29/4/2026 nhằm "giảm thiểu tác hại cho người tiêu dùng và những nhà cung cấp đang tìm cách thực hiện giao dịch thông thường" với những trạm xăng dầu bán lẻ liên quan đến tập đoàn dầu mỏ Nga Lukoil.

Động thái này trên thực tế cho phép các trạm xăng mang thương hiệu Lukoil ở các quốc gia, trong đó có Mỹ, tiếp tục phục vụ khách hàng mà vẫn ngăn chặn dòng tiền chảy ngược về Nga.

Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ đồng nghĩa với đình chỉ một phần biện pháp trừng phạt Lukoil mà Tổng thống Donald Trump công bố.

Một trạm xăng của Lukoil ở thành phố Gent, Bỉ ngày 28/10. Ảnh: AFP

Ông Trump hồi tháng 10 áp lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, bao gồm đóng băng tất cả tài sản của hai doanh nghiệp tại Mỹ, đồng thời cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với hai tập đoàn. Lệnh trừng phạt có hiệu lực từ ngày 21/11 và khiến các khách hàng lớn mua dầu của Nga phải gấp rút tìm kiếm nhà cung cấp thay thế.

Đây là lần đầu tiên Mỹ áp trừng phạt Nga kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1. Động thái đánh dấu bước thay đổi lớn trong chiến lược của ông Trump, khi chưa thể thuyết phục người đồng cấp Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột Ukraine.

Washington đã cho các công ty làm ăn với Rosneft và Lukoil một tháng để cắt đứt quan hệ hoặc đối mặt các lệnh trừng phạt thứ cấp, động thái sẽ khiến họ không được tiếp cận các ngân hàng, thương nhân, hãng vận tải và công ty bảo hiểm Mỹ.

Thông báo nới lỏng biện pháp trừng phạt đối với Lukoil được công bố cùng tuần nhóm đàm phán Nhà Trắng gặp Tổng thống Nga Putin tại Moskva để thúc đẩy thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tháng trước bày tỏ lo ngại Nga đang tìm cách "lợi dụng" các đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến sự để trì hoãn các lệnh trừng phạt.

Lukoil, tập đoàn dầu mỏ lớn thứ hai Nga, cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia cũng như cho nhà máy lọc dầu STAR của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ còn sở hữu cổ phần tại các kho cảng dầu và những chuỗi bán lẻ nhiên liệu ở châu Âu, đồng thời có nhiều dự án thượng nguồn và hạ nguồn ở Trung Á, châu Phi, Mỹ Latin.

Lukoil ngày 27/10 thông báo sẽ bán tài sản ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ, song không nêu cụ thể.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)