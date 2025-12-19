Sau hai vụ xả súng ở trường đại học, Mỹ đình chỉ chương trình "xổ số thẻ xanh", vốn cấp tư cách thường trú nhân bằng hình thức chọn ngẫu nhiên.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 19/12 thông báo đã yêu cầu Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đình chỉ Chương trình Thị thực Đa dạng, còn gọi là "xổ số thẻ xanh", vốn nhằm thúc đẩy tính đa dạng trong quy trình cấp tư cách thường trú nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo thực hiện biện pháp này sau khi giới chức Mỹ xác định nghi phạm trong các vụ xả súng tại Đại học Brown và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) từng nhập cảnh Mỹ bằng chương trình này.

"Cá nhân gây ra tội ác man rợ đó lẽ ra không bao giờ được phép vào nước Mỹ", bà Noem viết trên X, đề cập nghi phạm Claudio Neves Valente, công dân Bồ Đào Nha.

Valente, 48 tuổi, bị cáo buộc xả súng tại Đại học Brown khiến hai sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương hôm 13/12, trước khi sát hại một giáo sư của MIT tại nhà riêng ở bang Massachusetts. Nghi phạm sau đó được phát hiện đã tự sát trong nhà kho ở thị trấn Salem, bang New Hampshire vào ngày 18/12.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem tại Las Vegas hôm 22/11. Ảnh: AP

Cảnh sát thành phố Providence cho hay Valente nhập cảnh Mỹ lần đầu năm 2000 bằng thị thực du học và từng theo học tại Đại học Brown. Năm 2017, ông được nhập cư theo diện Thị thực Đa dạng và vài tháng sau trở thành thường trú nhân hợp pháp. Giới chức Mỹ chưa xác định rõ nơi ở và hoạt động của người này trong giai đoạn từ khi nghỉ học năm 2001 đến khi được cấp thị thực năm 2017.

Chương trình xổ số thẻ xanh cho phép cấp tối đa 50.000 thẻ xanh mỗi năm thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, dành cho công dân các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp vào Mỹ, trong đó nhiều nước ở châu Phi. Chương trình do quốc hội Mỹ thông qua, nên quyết định đình chỉ của Bộ An ninh Nội địa được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.

Tổng thống Trump từ lâu phản đối những chương trình thị thực thúc đẩy tính đa dạng, xem đó là những kẽ hở nguy hiểm trong chính sách nhập cư.

Theo số liệu của chính phủ Mỹ, gần 20 triệu người đã nộp đơn tham gia xổ số thẻ xanh năm 2025, trong đó hơn 131.000 người được chọn nếu tính cả vợ hoặc chồng của người trúng tuyển. Các công dân Bồ Đào Nha chỉ giành được 38 suất. Sau khi trúng xổ số, các ứng viên vẫn phải trải qua quy trình kiểm tra và phỏng vấn tương tự những diện xin thẻ xanh khác.

Thanh Danh (Theo AFP, AP, Fox)