Mỹ điều chuyển loạt lính vệ binh béo phì triển khai tới Chicago

Lầu Năm Góc điều chuyển những lính Vệ binh Quốc gia thừa cân đang triển khai ở Chicago, sau khi lực lượng này hứng nhiều chỉ trích.

"Bộ Quốc phòng đã áp dụng lại các tiêu chuẩn", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết hôm 13/10, sau khi giới chức Texas thông báo rằng nhóm nhỏ lính Vệ binh Quốc gia bang này đã bị thay thế vì "không đáp ứng một số tiêu chuẩn".

Khoảng 200 lính Vệ binh Quốc gia bang Texas trước đó được điều động tới bang Illinois để "trấn áp tội phạm" tại thành phố Chicago theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Lính Vệ binh Quốc gia triển khai tới ngoại ô Chicago, bang Illinois, Mỹ, hôm 7/10. Ảnh: AP

Hình ảnh một số người lính thừa cân làm nhiệm vụ ở Chicago đã lan truyền trên mạng xã hội và trở thành đề tài châm chọc. Nhiều người chế giễu nhóm quân nhân này là "những bữa buffet màu xanh" hay "Đội Bữa ăn Số 6", nhại theo lực lượng đặc nhiệm SEAL Team 6 của hải quân Mỹ.

Nhiều người đặt câu hỏi liệu vóc dáng lính vệ binh thừa cân như vậy có phù hợp với những tiêu chuẩn Bộ trưởng Hegseth mới đặt ra hay không, trong đó ông yêu cầu toàn bộ quân nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về ngoại hình và thể lực, cũng như phải cân đo hai lần mỗi năm.

Bộ trưởng Hegseth cuối tháng trước triệu tập hàng trăm tướng lĩnh hàng đầu quân đội Mỹ, phàn nàn rằng ông đã "chán ngấy khi nhìn thấy những binh lính béo phì". Lãnh đạo Lầu Năm Góc còn cảnh báo những người không đồng thuận về những tiêu chuẩn mới nên tự nguyện từ chức.

Ngọc Ánh (Theo Telegraph, Hill)