Mỹ điều 3.000 quân cùng thiết giáp Stryker tới biên giới với Mexico

Bộ Quốc phòng Mỹ điều khoảng 3.000 binh sĩ cùng Lữ đoàn Thiết giáp Stryker tới biên giới phía nam để tăng bảo đảm an ninh khu vực này.

Lầu Năm Góc ngày 1/3 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh điều động Lữ đoàn Thiết giáp Stryker số 2 thuộc Sư đoàn 4 từ căn cứ Fort Carson, bang Colorado cùng các đơn vị công binh, tình báo và một tiểu đoàn trực thăng tới khu vực biên giới phía nam.

Khoảng 2.400 binh lính sẽ triển khai cùng Lữ đoàn Stryker số 2 và thêm 550 người nữa sẽ tham gia đơn vị không quân, một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (đội mũ lưỡi trai) bắt tay các binh sĩ ở khu vực biên giới Mỹ - Mexico ngày 3/2. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Mỹ gọi đây là nỗ lực nhằm tăng cường và mở rộng các hoạt động an ninh biên giới để kiểm soát khu vực này, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết thêm động thái này thể hiện "sự tận tâm của Bộ Quốc phòng trong hợp tác với Bộ An ninh Nội địa" để đảm bảo chủ quyền và an ninh nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump.

Việc triển khai thiết giáp Stryker tới biên giới với Mexico là động thái khác thường, bởi đây là phương tiện quân sự hiện đại, được trang bị pháo 30 mm, 40 mm hoặc 105 mm tùy biến thể, ngoài ra có súng 12,7 mm và 7,62 mm. Stryker có thể đạt tốc độ tối đa 97 km/h với tầm hoạt động khoảng 500 km.

Quân đội Mỹ sử dụng mẫu thiết giáp này từ năm 2002 tới nay, với giá khoảng 4,9 triệu USD mỗi chiếc. Thiết giáp Stryker đã được Mỹ triển khai tham chiến ở Iraq, Afghanistan và viện trợ cho Ukraine để đối phó Nga.

Hiện chưa rõ thiết giáp Stryker triển khai tới biên giới với Mexico có được gắn vũ khí hay không. Bộ trưởng Hegseth đăng trên X tuyên bố chính quyền "hoàn toàn nghiêm túc về việc kiểm soát 100% hoạt động ở biên giới phía nam".

Thiết giáp Stryker của lục quân Mỹ trong cuộc diễn tập ở El Paso, bang Texas tháng 7/2018. Ảnh: US Army.

Động thái điều động quân này được lên kế hoạch từ tháng 1, dù dòng người vượt biên từ Mexico vào Mỹ đã giảm mạnh từ khi ông Trump nhậm chức. Bộ trưởng Hegseth trong chuyến thăm biên giới tháng trước nói rằng mọi phương án đều được cân nhắc để hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống nhằm ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Hàng nghìn quân nhân Mỹ đã tham gia vào nỗ lực trên, chủ yếu hỗ trợ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) phát hiện và bắt những người di cư tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này.

Tổng thống Trump có quan điểm quyết liệt về vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Ngay khi nhậm chức, ông đã thực hiện chiến dịch trục xuất quy mô lớn đối với người nhập cư không có giấy tờ. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố muốn duy trì các con đường hợp pháp cho nhập cư vào Mỹ và đã đề xuất chương trình thẻ vàng trị giá 5 triệu USD cho những người muốn có quốc tịch Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo Washington Post, AP)