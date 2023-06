Mỹ đề xuất ôtô bắt buộc có phanh tự động

MỹSố người đi bộ gặp tai nạn tăng dần trong những năm qua khiến NHTSA đề xuất bắt buộc trang bị phanh an toàn tự động cho mọi xe.

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) vừa đề xuất yêu cầu tất cả các xe chở người và xe tải mới bán ra phải được trang bị phanh khẩn cấp tự động AEB (Automatic Emergency Braking). Đây được cho là một trong những đề xuất về an toàn đáng chú ý nhất tại Mỹ trong những năm gần đây, với hy vọng giảm đáng kể các vụ va chạm liên quan đến người đi bộ, và va chạm từ phía sau giữa hai phương tiện.

Phương tiện đang thử nghiệm phanh khẩn cấp tự động tại trung tâm của Euro NCAP. Ảnh: Euro NCAP

AEB là hệ thống an toàn đã dần xuất hiện nhiều trên các phương tiện mới, hoạt động bằng cách phát hiện vật thể phía trước qua camera, radar hoặc cảm biến. Nếu có vật cản, xe sẽ đưa ra những cảnh báo sớm cho chủ xe, hoặc tự động phanh nếu chủ xe không phản hồi. Hệ thống này thường đi kèm gói an toàn chủ động của xe, bên cạnh các tính năng như cảnh báo điểm mù, tự giữ làn đường, ga tự động thích ứng...

Cơ quan an toàn dự đoán nếu luật được áp dụng, mỗi năm sẽ giảm tử vong ít nhất 360 người, giảm thương tích ít nhất 24.000 người. Trưởng cố vấn NHTSA, ông Ann Carlson, cho biết đề xuất "yêu cầu tất cả các ôtô có khả năng tự dừng và tránh va chạm với một phương tiện phía trước họ, với tốc độ 100 km/h, ngoài ra hệ thống AEB phải có khả năng phát hiện người đi bộ ngay cả vào ban đêm".

Số người đi bộ thiệt mạng vào năm 2021 đã tăng 13% so với năm trước, lên 7.342, con số cao nhất kể từ năm 1981. Liên minh Đổi mới Ôtô (The Alliance for Automotive Innovation), nhóm đại diện cho các nhà sản xuất ôtô lớn tại Mỹ, cho biết họ đang xem xét đề xuất này.

Vào năm 2016, 20 nhà sản xuất ôtô tại Mỹ đã cam kết tích hợp tính năng phanh khẩn cấp tự động trên gần như tất cả các phương tiện tại Mỹ trong 2022.

Tân Phan (theo Reuters)