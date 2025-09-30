Mỹ để ngỏ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga phát cảnh báo

Mỹ cân nhắc đề xuất chuyển tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, Nga nói điều này gây leo thang nhưng sẽ không thay đổi được cục diện chiến sự.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 28/9, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết nước này "đang xem xét một số yêu cầu từ các nước châu Âu", thêm rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đề xuất cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đã đề nghị Tổng thống Trump phê duyệt thỏa thuận bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ chuyển tới Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg đã trả lời "có" khi được hỏi liệu Washington có cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga không. "Hãy sử dụng khả năng tấn công sâu, không tồn tại thứ gọi là vùng an toàn", ông nói.

Kỹ thuật viên Mỹ chuẩn bị nạp tên lửa Tomahawk lên tàu ngầm ở quân cảng Guam hồi năm 2024. Ảnh: US Navy

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/9 cho biết quân đội Nga đang "phân tích kỹ lưỡng" liệu Mỹ có cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ nước này hay không, nhấn mạnh đây sẽ là bước đi "gây leo thang nghiêm trọng".

"Câu hỏi hiện nay là ai sẽ khai hỏa tên lửa? Binh sĩ Ukraine có thể tự phóng chúng hay vẫn cần lính Mỹ hỗ trợ. Ai sẽ xác định và nạp dữ liệu mục tiêu cho những tên lửa này? Người Mỹ hay quân nhân Ukraine?", ông nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng sở hữu tên lửa Tomahawk cũng không thể giúp Ukraine lật ngược tình thế. "Ngay cả khi điều đó xảy ra, cũng sẽ không có phép màu nào thay đổi được cục diện ở tiền tuyến và xung đột", ông Peskov nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga Andrei Kartapolov cho hay bất kỳ chuyên gia quân sự Mỹ nào giúp Ukraine phóng tên lửa Tomahawk vào lãnh thổ Nga đều sẽ trở thành mục tiêu. "Không ai bảo vệ được họ, không phải Tổng thống Trump, không phải Kellogg hay bất cứ ai khác", ông tuyên bố.

Tomahawk có giá 1,5 triệu USD mỗi quả, được lắp đầu đạn nặng 450 kg, tầm bắn khoảng 1.600-2.500 km tùy phiên bản. Nếu được triển khai ở Ukraine, nó hoàn toàn đủ khả năng vươn tới thủ đô Moskva và hầu hết những khu vực thuộc châu Âu của Nga.

Ngoài Mỹ, Anh là quốc gia duy nhất có kho dự trữ tên lửa Tomahawk đáng kể. Giới chức Mỹ cũng đã bán tên lửa Tomahawk cho Australia và Hà Lan, trong khi Nhật Bản và Canada dự kiến tiếp nhận trong những năm tới. Các nước này đều trang bị Tomahawk cho tàu chiến, trong khi Mỹ còn sở hữu tổ hợp Aegis Ashore cố định và bệ phóng di động Typhon có khả năng khai hỏa tên lửa Tomahawk.

Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo Moskva có quyền tấn công cơ sở quân sự tại những quốc gia cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của họ để nhắm vào Nga.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, BBC)