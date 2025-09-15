Mỹ đạt thỏa thuận với Trung Quốc về TikTok

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai nước đạt thỏa thuận khung về TikTok và hai lãnh đạo sẽ gặp nhau vào thứ Sáu để hoàn tất.

"Tổng thống Trump đóng vai trò quan trọng trong việc này. Chúng tôi đã gọi cho Tổng thống tối qua và nhận chỉ đạo cụ thể, sau đó chia sẻ lại với phía Trung Quốc", ông Bessent cho biết tại Madrid (Tây Ban Nha) ngày 15/9.

Trước đó, ông Trump cũng ám chỉ kết quả này. "Cuộc họp lớn về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra rất tốt đẹp tại châu Âu. Sắp kết thúc rồi. Chúng tôi cũng đã đạt được thỏa thuận về một công ty mà giới trẻ nước ta rất muốn bảo vệ. Họ sẽ rất vui! Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập vào thứ Sáu", ông viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/9.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên một điện thoại thông minh trong ảnh chụp ngày 13/7/2021. Ảnh: Reuters

Quan chức ngoại giao Mỹ và Trung Quốc tuần này có cuộc gặp tại Madrid để thảo luận về thương mại và các vấn đề khác. Trước đó, ông Bessent đã cho biết TikTok là một trong các nội dung của cuộc họp. Ông là người dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán lần này.

Từ khi nhậm chức, ông Trump nhiều lần ký sắc lệnh gia hạn cho ByteDance- công ty mẹ TikTok trong thương vụ bán mảng kinh doanh tại Mỹ. Theo hạn chót mới nhất, ByteDance buộc phải thoái vốn khỏi TikTok Mỹ, nếu không sẽ bị đóng cửa sau ngày 17/9. Việc này nhằm tuân thủ Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát (PAFACA) đã được Quốc hội thông qua và cựu Tổng thống Joe Biden ký duyệt.

Hạn chót ban đầu là ngày 20/1. Các kho ứng dụng như Apple và Google, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ internet sẽ bị xử phạt nếu tiếp tục hỗ trợ TikTok.

Sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hoãn thi hành đạo luật cấm nền tảng này trong 75 ngày và cho phép các kho ứng dụng mở lại việc tải app. Sau đó, ông tiếp tục gia hạn thêm 75 ngày và 90 ngày.

Đạo luật cho phép Tổng thống tự do quyết định cách thức thực thi lệnh cấm. Dù vậy, những người chỉ trích cho rằng các lần gia hạn của ông Trump đã làm vô hiệu hóa mong muốn của Quốc hội.

Cuối nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ủng hộ cấm TikTok. Tuy nhiên, quan điểm của Trump đã thay đổi sau khi ông coi ứng dụng này góp phần giúp mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ. Giới chức nước này lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để thu thập dữ liệu người dùng Mỹ. Tuy nhiên, Tiktok vẫn luôn phủ nhận việc này.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)