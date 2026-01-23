Mỹ công bố logo vàng của Hội đồng Hòa bình

Tổng thống Trump công bố logo vàng của Hội đồng Hòa bình, với thiết kế đặt nước Mỹ vào trung tâm và có nét tương đồng với logo LHQ.

Logo được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1 với hình tượng hai nhành ô liu bao quanh địa cầu. Nó thể hiện khu vực Bắc Mỹ và một phần Nam Mỹ, khác với logo LHQ thể hiện bản đồ toàn thế giới.

Màu sắc của logo là điểm nhấn gây chú ý với sắc vàng chủ đạo, phù hợp với gu thẩm mỹ cá nhân của ông Trump. Tổng thống Mỹ năm 2025 đã đưa "dấu ấn Trump" vào Phòng Bầu dục, khi yêu cầu mạ vàng trần, khung cửa, lò sưởi, bày thêm đồ trang trí bằng vàng.

Logo Hội đồng Hòa bình, cơ quan quốc tế do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng. Ảnh: AFP

Hội đồng Hòa bình theo kế hoạch ban đầu của ông Trump là một nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới có trách nhiệm giám sát kế hoạch hòa bình tại Gaza. Tuy nhiên, quy mô của cơ quan này đã mở rộng, khi ông gửi lời mời tới khoảng 60 quốc gia và ám chỉ rằng hội đồng sẽ sớm đứng ra hòa giải các xung đột toàn cầu, giống như một "Hội đồng Bảo an LHQ thu nhỏ".

Arab Saudi cùng 7 quốc gia Hồi giáo ngày 21/1 ra tuyên bố chung về việc tham gia Hội đồng Hòa bình, nói rằng họ ủng hộ "những nỗ lực hòa bình" của ông Trump trong cuộc xung đột Gaza. Bộ Ngoại giao Kuwait sau đó cũng xác nhận chấp nhận lời mời của Mỹ.

Logo LHQ tại trụ sở LHQ ở Thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng nói rằng Tổng thống Nga Putin đã "đồng ý tham gia". Tuy nhiên, lãnh đạo Điện Kremlin cho biết ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao nghiên cứu lời mời, rồi "sau đó mới đưa ra câu trả lời".

Pháp, Na Uy và Thụy Điển từ chối lời mời tham gia hội đồng. Thủ tướng Slovenia Robert Golob cho biết "chưa đến lúc chấp nhận".

Ông Trump nhiều khả năng sẽ giữ chức chủ tịch Hội đồng và có thể tiếp tục vị trí này ngay cả khi hết nhiệm kỳ tổng thống Mỹ và chỉ bị thay thế "khi tự nguyện từ chức hoặc mất năng lực hành vi theo sự nhất trí của ban điều hành", theo dự thảo tài liệu về điều lệ của Hội đồng Hòa bình mà CNN có được.

Đức Trung (Theo Guardian, CNN, AP)