Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia

Chính quyền Tổng thống Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia, thể hiện quan điểm của Mỹ về các khu vực trên thế giới.

Nhà Trắng hôm nay công bố Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ, dài 33 trang, phản ánh ưu tiên chính sách của Tổng thống Donald Trump. Đây là tài liệu mỗi tổng thống Mỹ chỉ công bố một lần trong nhiệm kỳ, giúp định hướng phân bổ ngân sách, xác lập ưu tiên trong hoạch định chính sách của cơ quan liên bang.

Khác với định hướng theo đuổi vị thế siêu cường duy nhất suốt nhiều thập kỷ qua, tài liệu cho biết "Mỹ bác bỏ khái niệm thống trị toàn cầu đã lỗi thời". Mỹ vẫn sẽ ngăn cường quốc khác tìm cách áp đảo ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa Washington sẽ đánh đổi sinh mạng và ngân sách để kiềm tỏa đối thủ.

Mỹ sẽ điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự trên phạm vi toàn cầu để ưu tiên đối phó các mối đe dọa cấp bách trong khu vực Tây Bán cầu, thay vì duy trì lực lượng tại những vị trí đã giảm tầm quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ thời gian gần đây.

Mỹ sẽ gia tăng ảnh hưởng tại Mỹ Latin và với các khu vực chiến lược, như kênh đào Panama. Tài liệu chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu, khẳng định Washington sẽ ủng hộ phe mang quan điểm đối lập với những giá trị mà Liên minh châu Âu dẫn dắt, đặc biệt trong vấn đề nhập cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 3/12. Ảnh: AFP

Mỹ chỉ ra rằng tỷ trọng của châu Âu trong nền kinh tế toàn cầu sụt giảm, phần lớn do sự trỗi dậy của Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi, nhưng lưu ý chuyện này không nghiêm trọng bằng viễn cảnh khu vực "mất dần bản sắc".

Đức lập tức lên tiếng phản đối, cho rằng khu vực "không cần lời khuyên từ bên ngoài", nhưng khẳng định Mỹ vẫn sẽ là đồng minh quan trọng nhất của nước này tại NATO.

Trong chiến lược, Mỹ đang thúc đẩy tự chủ nguồn cung năng lượng trong nước thay vì phụ thuộc vào Vùng Vịnh giàu dầu mỏ, do đó "Washington sẽ dần thu hẹp chú ý vào Trung Đông". Tài liệu khẳng định bảo đảm an ninh cho Israel vẫn là ưu tiên của Mỹ, song không dùng ngôn từ mạnh như trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.

Đối với Trung Quốc, chiến lược nhắc lại cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương "tự do và rộng mở", tập trung coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh về kinh tế. Mỹ giữ nguyên quan điểm lâu nay về Đài Loan, kêu gọi Nhật Bản, Hàn Quốc đóng góp nhiều hơn để bảo đảm năng lực phòng vệ cho hòn đảo.

Châu Phi không được đề cập nhiều. Tài liệu đề xuất Washington nên rời khỏi "ý thức hệ tự do" và "quan hệ viện trợ", thay vào đó, ưu tiên các mục tiêu thực tế hơn như bảo đảm nguồn khoáng sản chiến lược.

