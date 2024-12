Mỹ công bố ảnh mặt nghi phạm sát hại CEO UnitedHealthcare

Cảnh sát Mỹ công bố ảnh không bịt mặt của "kẻ tình nghi cần thẩm vấn" trong vụ CEO Brian Thompson bị bắn chết giữa trung tâm New York.

Sở Cảnh sát New York (NYPD) hôm 5/12 đăng ảnh về "kẻ tình nghi đang bị truy tìm để thẩm vấn" trong vụ CEO công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare Brian Thompson bị bắn chết. Các dữ liệu được trích xuất từ máy quay an ninh tại nhà nghỉ HI New York City ở khu Upper West Side, Manhattan, nơi nghi phạm có thể đã thuê phòng ở trước khi gây án.

Trái với những ảnh bịt mặt được công bố trước đó, nghi phạm trong các ảnh lần này chỉ trùm mũ lên đầu và để lộ khuôn mặt. ABC News dẫn nguồn thạo tin cho biết cảnh sát sắp xác định được danh tính người này.

"Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với NYPD và sẽ không bình luận thêm do cuộc điều tra chưa kết thúc", Danielle Brumfitt, đại diện nhà nghỉ, cho biết.

Hình ảnh mới về nghi phạm trong vụ CEO công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare bị bắn chết. Ảnh: NYPD

Ông Thompson, 50 tuổi, làm việc ở UnitedHealth Group từ năm 2004 và trở thành CEO UnitedHealthcare năm 2021. UnitedHealth Group, công ty mẹ của UnitedHealthcare, hiện xếp hạng 5 trong Fortune 500, bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất nước Mỹ dựa trên tổng doanh thu hàng năm.

Thompson bị bắn sáng 4/12 tại khu Midtown Manhattan, New York, khi đang trên đường đến khách sạn New York Hilton để tham dự hội nghị nhà đầu tư thường niên của công ty. NYPD cho biết nghi phạm chờ đợi gần khách sạn trong khoảng 10 phút giữa trời rét.

Khi Thompson xuất hiện, nghi phạm tiếp cận và nổ nhiều phát súng từ khoảng cách 6 m. Thompson trúng đạn ở ngực, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

NYPD xác định hướng di chuyển của nghi phạm thông qua hình ảnh từ các máy quay an ninh trên đường phố và mở đợt truy lùng, nhưng chưa có kết quả.

Như Tâm (Theo CNN, AP)