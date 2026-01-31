Mỹ công bố 3 triệu trang tài liệu hồ sơ Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu công bố 3 triệu trang tài liệu cùng ảnh, video liên quan các cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm Epstein.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington hôm 30/1, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết các tài liệu được công bố gồm 3 triệu trang văn bản, cùng 2.000 video và 180.000 hình ảnh từ các hồ sơ của Bộ Tư pháp về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Động thái nhằm thực hiện nghĩa vụ theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein (EFTA) mà quốc hội Mỹ thông qua năm ngoái.

Thứ trưởng Blanche cho biết có tổng cộng khoảng 6 triệu tài liệu trong hồ sơ, nhưng không phải toàn bộ đều được công bố, do chúng chứa nội dung liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em và các nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi nạn nhân.

Ông khẳng định Nhà Trắng không can dự vào quá trình rà soát. "Nhà Trắng không chỉ đạo Bộ Tư pháp phải rà soát ra sao, cần tìm kiếm những gì, nội dung nào phải che đi hay được giữ nguyên", Thứ trưởng Tư pháp Mỹ cho hay.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche tại cuộc họp báo ở Washington ngày 30/1. Ảnh: AP

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Tổng thống Donald Trump từng là bạn của Epstein và cả hai thường xuyên dự tiệc cùng nhau. Tuy nhiên, ông Trump đã cắt đứt quan hệ từ nhiều năm trước khi tỷ phú ấu dâm bị bắt. Lãnh đạo Mỹ cũng không bị cáo buộc hành vi sai trái nào.

Tổng thống Mỹ từng phản đối công bố hồ sơ Epstein, song cuối cùng đã chịu nhượng bộ trước áp lực từ quốc hội, trong đó có cả thành viên đảng Cộng hòa, và ký duyệt EFTA.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)