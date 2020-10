Mỹ coi 6 cơ quan truyền thông Trung Quốc là phái bộ nước ngoài

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa 6 cơ quan truyền thông vào danh sách cơ quan chính phủ Trung Quốc, buộc nhân viên của họ đăng ký như phái viên nước ngoài.

Trong cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21/10, Ngoại trưởng Mike Pompeo giải thích quyết định này nhằm đảm bảo người dân Mỹ có thể phân biệt giữa tin tức do "báo chí tự do" viết với "thông tin tuyên truyền" do những cơ quan truyền thông này đăng tải.

Theo đó, chi nhánh tại Mỹ của 6 cơ quan truyền thông Trung Quốc gồm Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review và Economic Daily được coi là các cơ quan chính phủ Trung Quốc. Theo Đạo luật Phái bộ Nước ngoài, nhân viên làm việc tại Mỹ của những cơ quan truyền thông này phải đăng ký là phái viên nước ngoài với chính phủ Mỹ, giống như nhân viên của các đại sứ quán nước ngoài.

Mọi biến động về nhân viên của các cơ quan này cũng phải được thông báo với chính phủ Mỹ và họ phải xin phép trước khi mua hoặc thuê bất động sản.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao hôm 21/10. Ảnh: AFP.

Bộ Ngoại giao Mỹ đầu năm nay ra quyết định tương tự với 9 hãng truyền thông khác của Trung Quốc, gồm các hãng tin hàng đầu của Bắc Kinh như cơ quan ngôn luận đảng Cộng sản Trung Quốc People’s Daily, Mạng Truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN), China Daily và hãng thông tấn Xinhua.

Quan hệ Mỹ - Trung trở nên tồi tệ trong những tháng gần đây khi hai nước tiếp tục mâu thuẫn về thương mại, nhân quyền và đại dịch Covid-19. Washington và Bắc Kinh cũng ăn miếng trả miếng nhằm vào các cơ quan truyền thông và nhân viên của nhau ở những mức độ khác nhau.

Chính quyền Trump năm nay cũng giảm số phóng viên cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc thường trú ở nước này từ 160 xuống còn 100. Trung Quốc đáp trả bằng cách trục xuất các phóng viên thường trú làm việc cho New York Times, Wall Street Journal và Washington Post, đồng thời yêu cầu các cơ quan này cùng VOA và tạp chí Time cung cấp các thông tin chi tiết về hoạt động, tài chính và bất động sản của họ ở Trung Quốc.

Trong thông báo mới nhất, Ngoại trưởng Pompeo nói chính quyền Trump sẽ không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với nội dung mà các hãng truyền thông trên có thể xuất bản tại Mỹ.

Quyết định mới của Mỹ nhắm vào vào các ấn phẩm ít tiếng tăm hơn so với trước đây. Một đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cáo buộc Mỹ "đạo đức giả" và cảnh báo Trung Quốc có thể trả đũa.

Huyền Lê (Theo SCMP)