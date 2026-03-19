Mỹ có thể xem xét phương án đổ quân kiểm soát đảo Kharg của Iran

Các quan chức Mỹ giấu tên nói Nhà Trắng đang xem xét nhiều phương án tăng quân đến Trung Đông, trong đó có việc đưa binh sĩ lên đảo Kharg, "huyết mạch dầu mỏ" của Iran.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ để tăng cường lực lượng cho chiến dịch hiện tại ở Trung Đông, hãng thông tấn Reuters hôm 19/3 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên và ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Động thái tăng cường lực lượng này sẽ cung cấp thêm các lựa chọn cho chính quyền Tổng thống Trump, trong lúc ông cân nhắc mở rộng chiến dịch chống Iran, khi giao tranh đã bước sang tuần thứ ba.

Thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu USS New Orleans hôm 11/2. Ảnh: US Navy

Theo ba nguồn tin và ba quan chức Mỹ, Nhà Trắng đang thảo luận phương án triển khai lực lượng lên đảo Kharg, hòn đảo được coi là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran do khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này đi qua đây.

Một quan chức cho rằng đây sẽ là chiến dịch rất mạo hiểm, do đảo Kharg nằm trong tầm tấn công của máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Iran.

Mỹ từng tập kích các mục tiêu quân sự trên hòn đảo vào hôm 13/3. Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ tấn công hạ tầng dầu mỏ thiết yếu tại đây. Nhưng xét đến mức độ quan trọng của đảo Kharg đối với nền kinh tế Iran, giới chuyên gia quân sự nhận định triển khai lực lượng kiểm soát hòn đảo sẽ là phương án tốt hơn so với phá hủy nó.

Wall Street Journal hôm 13/3 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chấp thuận đề nghị điều động một bộ phận thuộc nhóm tác chiến tàu đổ bộ Tripoli, cùng đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh trực thuộc với quân số hơn 2.000 người, tới Trung Đông.

Một phương án khác đang được Nhà Trắng thảo luận là đảm bảo an toàn cho tàu dầu khi đi qua eo biển Hormuz, nhiệm vụ sẽ chủ yếu được hải quân và không quân thực hiện. Nhiệm vụ này có thể đòi hỏi Mỹ phải triển khai binh sĩ lên bờ biển Iran.

Vị trí đảo Kharg. Đồ họa: CNBC

Một nguồn tin am hiểu vấn đề thêm rằng giới chức Mỹ cũng đã thảo luận về khả năng điều lực lượng kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran. Một quan chức Nhà Trắng cấp cao nói rằng ông Trump có nhiều phương án khác nhau để tịch thu vật liệu hạt nhân ở Iran, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Giới chuyên gia nhận định đây là nhiệm vụ vô cùng phức tạp và rủi ro, kể cả với lực lượng đặc nhiệm của Washington.

Các nguồn tin không cho rằng Mỹ sắp triển khai lực lượng lên lãnh thổ Iran, song từ chối thảo luận chi tiết về kế hoạch tác chiến của nước này. Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết hiện Mỹ chưa đưa ra quyết định triển khai, song lưu ý rằng Tổng thống Trump vẫn để ngỏ mọi phương án.

"Tổng thống đang tập trung vào nỗ lực nhằm đạt được tất cả mục tiêu đề ra trong chiến dịch 'Cơn thịnh nộ Kinh hoàng', bao gồm phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo và xóa sổ hải quân của Iran, đảm bảo các lực lượng ủy nhiệm của họ không thể gây bất ổn cho khu vực cũng như Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân", quan chức trên cho hay.

Đảo Kharg trong ảnh vệ tinh chụp hôm 26/2. Ảnh: AP

Lầu Năm Góc từ chối đưa ra bình luận, nhưng cũng không bác bỏ các thông tin trên.

Triển khai lực lượng trên mặt đất có thể giúp Tổng thống Mỹ có thêm phương án để thực hiện các mục tiêu đề ra, trong đó có bảo đảm an toàn cho tàu thuyền khi đi qua eo biển Hormuz, song sẽ khiến quân đội nước này đối diện nguy cơ hứng tổn thất lớn về nhân mạng.

Trong 19 ngày giao tranh với Iran, 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 200 binh sĩ bị thương, khi Tehran phóng tên lửa, UAV vào loạt căn cứ Mỹ khắp Trung Đông để đáp trả.

Phạm Giang (Theo Reuters)