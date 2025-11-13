Mỹ có thể tốn 2 tỷ USD để đổi tên Bộ Quốc phòng

Mỹ có thể sẽ phải chi 2 tỷ USD để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, trong đó có thay biển hiệu, cập nhật mã nguồn hệ thống.

NBC News ngày 12/11 dẫn lời 6 người am hiểu cho biết quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh đòi hỏi phải thay thế hàng nghìn biển hiệu, bảng chỉ dẫn, tiêu đề thư, phù hiệu cùng mọi vật dụng liên quan tại các cơ sở quân sự của Mỹ trên toàn cầu.

Tổng chi phí cho những thay đổi này có thể lên tới 2 tỷ USD. Chỉ riêng việc làm lại tiêu đề thư, biển hiệu của Bộ đã tốn khoảng 1 tỷ USD, theo các nguồn tin.

Một trong những hạng mục đắt đỏ nhất là viết lại mã nguồn cho tất cả website nội bộ và đối ngoại của Bộ, cũng như các phần mềm khác đang chạy trên hệ thống bảo mật và hệ thống tiêu chuẩn.

Lầu Năm Góc tại thủ đô Washington, Mỹ tháng 3/2022. Ảnh: AFP

Chính phủ Mỹ có thể quyết định không thực hiện mọi thay đổi đối với bộ nhận diện của Bộ Quốc phòng, giúp giảm chi phí. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết chưa có ước tính cuối cùng về chi phí đổi tên.

Tổng thống Trump hồi tháng 9 ký sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ trưởng Pete Hegseth sử dụng chức danh "Bộ trưởng Chiến tranh" và tên gọi "Bộ Chiến tranh" trong thư từ chính thức cũng như các thông báo công khai.

Tuy nhiên, quyết định đổi tên chỉ có hiệu lực chính thức sau khi được quốc hội phê duyệt. Hiện tại, Bộ Chiến tranh chỉ là tên gọi phụ, không phải tên chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Sắc lệnh của ông Trump đặt hai thời hạn 30 ngày và 60 ngày cho Lầu Năm Góc để nộp hồ sơ lên Hội đồng An ninh Quốc gia, nhằm tiến hành các bước pháp lý cần thiết để trình quốc hội xem xét việc đổi tên. Nhà Trắng không tiết lộ liệu Lầu Năm Góc đã gửi hồ sơ đúng hạn hay chưa.

Sau khi ông Trump ký sắc lệnh, Lầu Năm Góc đã đổi tên website và các tài khoản mạng xã hội từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Chiến tranh. Ông Hegseth cũng thay biển hiệu bên ngoài văn phòng và một số biển hiệu khác trong cơ quan.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)