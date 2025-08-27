Mỹ có thể thu 500 tỷ USD từ thuế nhập khẩu năm nay

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mức 300 tỷ USD thu được từ thuế nhập khẩu mà ông ước tính trước đó vẫn là quá thấp.

"Chúng ta đã ghi nhận sự tăng vọt trong tháng 8 so với tháng 7. Tôi nghĩ rằng mức tăng tháng 9 so với tháng 8 sẽ lớn hơn nữa. Chúng ta có thể đang tiến tới con số trên 500 tỷ USD và thậm chí hướng tới 1.000 tỷ USD", ông Bessent nói trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 26/8.

Bessent cho rằng điều này đồng nghĩa thâm hụt ngân sách sẽ cải thiện đáng kể. Nguồn thu từ thuế nhập khẩu sẽ bù lại phần thâm hụt từ luật chi tiêu và cắt giảm thuế đã được thông qua hồi tháng 7. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính luật này sẽ khiến thâm hụt ngân sách tăng thêm 3.400 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Stockholm (Thụy Điển) ngày 29/7. Ảnh: Reuters

Số liệu từ Hải quan cho thấy thu thuế nhập khẩu tháng 7 của Mỹ tăng thêm gần 21 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, lên 28 tỷ USD. Từ đầu tháng 8, Mỹ bắt đầu thu thuế ở mức cao hơn với hầu hết đối tác thương mại. Mức mới dao động từ 10-50%.

Số liệu công bố đầu tuần này của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy tính đến ngày 22/8, chính phủ Mỹ thu được 29,6 tỷ USD từ thuế hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt trong tháng 8. Con số này đã bằng cả tháng 7.

Tuần trước, CBO nâng dự báo về thu ngân sách từ thuế nhập khẩu. Họ cho rằng nguồn thu này sẽ giúp giảm thâm hụt thêm 4.000 tỷ USD trong 10 năm tới, tăng so với 3.000 tỷ USD dự báo tháng 6. "Tôi cho rằng con số này có thể tăng tiếp", Bessent nói.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 19/8, ông Bessent cho biết chính phủ Mỹ sẽ dùng tiền thu được từ thuế nhập khẩu để trả bớt nợ công. Trước đó, một số nghị sĩ Mỹ đề xuất dùng số tiền này phát cho người dân, với mức tối thiểu 600 USD mỗi người trưởng thành và trẻ em.

Hà Thu (theo Reuters)