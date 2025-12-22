Mỹ có thể sắp thay đồng loạt gần 30 đại sứ

Chính quyền Tổng thống Trump triệu hồi 29 nhà ngoại giao chuyên nghiệp khỏi vị trí đại sứ, trong nỗ lực thúc đẩy chính sách "Nước Mỹ trên hết".

Hãng thông tấn AP hôm nay dẫn lời hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết lãnh đạo phái bộ ngoại giao tại ít nhất 29 quốc gia đã nhận được thông báo rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1/2026.

Những người này đều được bổ nhiệm dưới thời cựu tổng thống Joe Biden, nhưng đã vượt qua đợt rà soát nhân sự sơ bộ trong những tháng đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump. Các nhà ngoại giao bị triệu hồi sẽ không mất việc, mà có thể trở về Washington nhận nhiệm vụ khác nếu có nguyện vọng.

Châu Phi là khu vực chịu tác động mạnh nhất, với đại sứ tại 13 quốc gia bị triệu hồi, gồm Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda. Tiếp theo là châu Á và Thái Bình Dương với đại sứ tại 6 nước gồm Việt Nam, Fiji, Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea và Philippines.

4 nước châu Âu, cùng một số quốc gia Trung Đông, Nam Á, Trung Á và Tây Bán cầu cũng nằm trong diện điều chỉnh.

Chủ tịch Hiệp hội Ngành Ngoại giao Mỹ (AFSA) John Dinkelman đánh giá đây là động thái bất thường, bởi các nhà ngoại giao chuyên nghiệp thường phục vụ đến hết nhiệm kỳ, bất kể ai là Tổng thống Mỹ. Ông cảnh báo động thái này có thể làm suy giảm vị thế ngoại giao của Mỹ, làm xói mòn niềm tin vào khả năng của đội ngũ ngoại giao chuyên nghiệp trong thực thi hiệu quả chính sách của lãnh đạo quốc gia.

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, lưu ý rằng triệu hồi hàng loạt đại sứ giàu kinh nghiệm diễn ra trong lúc còn nhiều vị trí đại sứ bỏ trống.

"Có khoảng 80 vị trí đại sứ chưa được bổ nhiệm. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đang đánh mất vai trò dẫn dắt của Mỹ vào tay Trung Quốc và Nga bằng cách loại bỏ những đại sứ giàu kinh nghiệm, dù họ luôn phụng sự tận tụy bất kể lãnh đạo đất nước là ai", nghị sĩ Shaheen nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về số lượng cụ thể hay danh tính các đại sứ bị triệu hồi, song bảo vệ định hướng thay đổi nhân sự và cho rằng đây là "quy trình tiêu chuẩn trong mọi chính quyền".

"Đại sứ là đại diện cá nhân cho Tổng thống Mỹ ở mỗi nước. Tổng thống có quyền đảm bảo ông ấy nắm trong tay những cá nhân có thể thúc đẩy chính sách Nước Mỹ trên hết", cơ quan này cho hay.

