Mỹ có thể sắp điều tàu sân bay thứ ba đến gần Iran

Nhóm tác chiến George H.W. Bush dường như sẽ lên đường tới Trung Đông vào tuần sau, nâng số tàu sân bay Mỹ tại khu vực lên 3 chiếc.

Hai quan chức Mỹ ngày 27/3 nói với kênh ABC News rằng nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush, gồm tàu sân bay cùng tên và 3 khu trục hạm hộ tống, đã rời căn cứ Norfolk hồi đầu tuần theo lịch trình thường lệ và sẽ hướng tới Trung Đông.

Kênh CNN cùng ngày dẫn lời một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ tới khu vực do Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) phụ trách. Chưa rõ nhóm chiến hạm sẽ mất bao lâu để tới đây.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Tàu sân bay Mỹ thứ ba có thể sắp gần Iran

Động thái này sẽ nâng số nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện diện tại Trung Đông lên 3. Tuy nhiên, không rõ USS George H.W. Bush sẽ thay thế hay tăng cường lực lượng cho hai tàu sân bay còn lại.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại khu vực phía bắc biển Arab và thường xuyên triển khai tiêm kích cho chiến dịch tấn công Iran. Trong khi đó, tàu USS Gerald R. Ford đang neo đậu tại đảo Crete của Hy Lạp để sửa chữa sau vụ cháy phòng giặt là hôm 12/3, chưa rõ thời gian ra biển trở lại.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush tại Đại Tây Dương tháng 10/2025. Ảnh: US Navy

USS George H.W. Bush là tàu sân bay thứ 10 và cuối cùng thuộc lớp Nimitz, được khởi đóng tháng 9/2003, hạ thủy tháng 10/2006 và biên chế vào tháng 1/2009. Tàu có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, tốc độ tối đa 56 km/h và có thể hoạt động liên tục trong 20-25 năm trước khi nạp lại nhiên liệu.

Tàu có thể mang theo 90 máy bay cánh bằng và trực thăng. Không đoàn phối thuộc với USS George H.W. Bush được trang bị tiêm kích đa năng F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm E-2 và trực thăng đa dụng SH-60.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AFP, AP)