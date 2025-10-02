Mỹ có thể sắp chuyển tin tình báo để Ukraine tập kích lãnh thổ Nga

Báo Mỹ nói rằng chính quyền Trump sắp lần đầu cung cấp tin tình báo để giúp Ukraine phóng tên lửa vào hạ tầng năng lượng sâu trong đất Nga.

Tờ Wall Street Journal hôm 1/10 dẫn lời loạt quan chức Mỹ giấu tên Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho các cơ quan tình báo và Lầu Năm Góc cung cấp dữ liệu để giúp Ukraine tập kích tên lửa tầm xa vào hạ tầng năng lượng Nga.

Động thái sẽ đánh dấu lần đầu chính quyền Trump hỗ trợ quân đội Ukraine trong các đòn tấn công vào sâu trong lãnh thổ đối phương.

Một nguồn tin nói rằng giới chức Mỹ đang chờ văn bản chỉ đạo từ Nhà Trắng trước khi bắt đầu chia sẻ tin tình báo cần thiết cho Ukraine. Washington cũng đang đề nghị các quốc gia đồng minh trong NATO cung cấp thông tin tương tự cho Kiev.

Pháo phản lực Mỹ khai hỏa tên lửa ATACMS khi diễn tập tại Australia tháng 7/2023. Ảnh: US Army

Nhóm quan chức Mỹ nói rằng nước này cũng đang cân nhắc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk và những vũ khí có tầm bắn khoảng 800 km cho Ukraine, song chưa có quyết định nào được đưa ra.

Các cơ quan tình báo Mỹ từ chối phản hồi, trong khi Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin.

WSJ cho biết Washington từ lâu đã hỗ trợ Kiev thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, nhưng chính quyền Tổng thống Trump đến nay vẫn hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Từ khi ông Trump nhậm chức, Mỹ đã ngừng cung cấp cho Ukraine tên lửa đạn đạo ATACMS phóng từ tổ hợp HIMARS. Lầu Năm Góc cũng âm thầm áp dụng cơ chế rà soát, yêu cầu Kiev chờ Washington xét duyệt mỗi lần muốn sử dụng đạn ATACMS.

Điều này ngăn Ukraine phóng tên lửa trên vào lãnh thổ Nga kể từ đầu năm nay. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky từng ít nhất một lần xin phép được khai hỏa ATACMS vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga, song bị từ chối.

Động thái mới của chính quyền Trump có thể giúp Ukraine tập kích các nhà máy lọc dầu, đường ống, trạm điện và cơ sở hạ tầng khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga, từ đó cắt đứt doanh thu và nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động quân sự của Moskva.

"Mở rộng chia sẻ thông tin tình báo là dấu hiệu mới nhất cho thấy Tổng thống Trump đang tăng cường hỗ trợ Ukraine, trong lúc nỗ lực hòa đàm của ông bị đình trệ", báo Mỹ cho hay.

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Trump đã tìm cách làm trung gian để thúc đẩy kết thúc chiến sự Nga - Ukraine. Ông đề xuất các ưu đãi về kinh tế và thương mại để thuyết phục Nga ngừng chiến dịch, song không được Moskva hưởng ứng. Lãnh đạo Mỹ cũng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề này nhưng chưa đạt kết quả cụ thể.

Phạm Giang (Theo Wall Street Journal, Reuters)