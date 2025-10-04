Mỹ có thể phát hành đồng xu Trump 1 USD

Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét phát hành đồng xu mệnh giá 1 USD in hình Tổng thống Donald Trump, nhân dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh.

Bản thảo thiết kế được công bố hôm 3/10 cho thấy một mặt của đồng xu có chân dung ông Trump cùng các dòng chữ "Tự do", "Tin vào Chúa" và mốc thời gian "1776-2026".

Mặt còn lại khắc hình cựu tổng thống với nắm tay giơ cao bên cạnh quốc kỳ Mỹ cùng khẩu hiệu "Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu", câu nói nổi tiếng của ông sau khi thoát chết trong vụ ám sát hồi năm 2024 ở Butler, Pennsylvania.

Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach công bố bản thiết kế trên X kèm tuyên bố: "Không phải tin giả đâu. Những phác thảo nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ và tôn vinh Tổng thống Trump là có thật". Beach cho biết sẽ công bố thêm chi tiết sau khi tình trạng đóng cửa một phần chính phủ được giải quyết.

Bản thảo thiết kế đồng xu Trump 1 USD được Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach công bố. Ảnh: X/BrandonBeach

Thủ quỹ Mỹ là chức vụ trong Bộ Tài chính nước này, được phân công giám sát tài sản của chính quyền liên bang, cũng như sản xuất tiền giấy lẫn tiền xu. Ông Beach từng là nhà lập pháp bang Georgia, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí thủ quỹ liên bang vào ngày 23/3.

Theo Politico, ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên từng ký ban hành luật cho phép Bộ Tài chính phát hành đồng 1 USD kỷ niệm sự kiện 250 năm lập quốc.

Theo Đạo luật Lưu hành Tiền xu Thiết kế lại để sưu tầm năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ được phép phát hành đồng xu 1 USD "với thiết kế mang tính biểu tượng", bắt đầu từ tháng 1/2026, dưới sự giám sát của Bộ trưởng Tài chính.

Đài ABC cho rằng một số quy định hiện hành có thể ngăn sử dụng hình ảnh của Tổng thống đương nhiệm cho tiền mới phát hành, song chưa rõ liệu đồng xu kỷ niệm 250 năm lập quốc có được đặc cách hay không.

Phát ngôn viên Bộ Tài chính giải thích rằng thiết kế được ông Beach chia sẻ chưa phải quyết định cuối cùng, nhưng nhấn mạnh thiết kế này phản ánh được "tinh thần kiên cường của nước Mỹ và nền dân chủ ngay cả khi đối mặt với thử thách to lớn".

Thanh Danh (Theo Guardian, ABC)