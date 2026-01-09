Mỹ có thể phát 100.000 USD cho người Greenland để lay chuyển dân đảo

Các quan chức Mỹ đang thảo luận kế hoạch chi cho mỗi người Greenland tới 100.000 USD để thuyết phục họ tách khỏi Đan Mạch, theo Reuters.

Hãng thông tấn Reuters ngày 8/1 dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết các quan chức Mỹ, trong đó có cố vấn Nhà Trắng, đang thảo luận về phương án dùng khoản chi trả tiền mặt trọn gói để thay đổi quan điểm của người dân đảo Greenland để họ ly khai khỏi Đan Mạch và hướng tới khả năng sáp nhập vào Mỹ.

Số tiền cụ thể và cách thức triển khai vẫn chưa rõ, song hai nguồn tin cho hay mức chi trả một lần được đưa ra thảo luận là từ 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi người Greenland.

Giới quan sát nhận định ý tưởng trả tiền trực tiếp cho cư dân Greenland này có thể lý giải phần nào cách Mỹ muốn "mua" hòn đảo. Khi được hỏi về các cuộc thảo luận xoay quanh việc mua Greenland, gồm cả khả năng trả tiền trực tiếp cho cư dân, Nhà Trắng không bác bỏ mà dẫn lại phát biểu trước đó của thư ký báo chí Karoline Leavitt và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Trong cuộc họp báo 7/1, bà Leavitt xác nhận Tổng thống Trump và các cố vấn đang "xem xét một thương vụ mua lại". Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio cho hay ông sẽ gặp người đồng cấp Đan Mạch tại Washington vào tuần sau để thảo luận về Greenland.

Cờ Greenland trên nóc lâu đài Tivoli ở Copenhagen, ngày 8/1. Ảnh: AFP

Copenhagen và Văn phòng đại diện của Greenland ở Washington chưa bình luận về ý tưởng trả tiền trực tiếp cho người dân đảo. Các nguồn tin cũng chưa rõ về những điều kiện mà người dân Greenland sẽ phải tuân thủ nếu nhận khoản tiền từ Mỹ.

Theo các nguồn tin, đội ngũ cố vấn của Tổng thống Mỹ đã thảo luận về kịch bản kiểm soát đảo Greenland trước khi ông Trump nhậm chức, gần đây trở nên khẩn trương hơn sau khi Washington triển khai chiến dịch đột kích, bắt lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/1.

Một nguồn tin cho biết các cố vấn tại Nhà Trắng muốn tận dụng "đà" từ chiến dịch ở Venezuela để thúc đẩy các mục tiêu địa chính trị của ông Trump. Một nguồn tin khác nói ý tưởng trả tiền cho người dân Greenland "không phải mới", nhưng gần đây được thảo luận nghiêm túc hơn với mức tiền cao hơn.

Nếu Mỹ chi 100.000 USD cho toàn bộ 57.000 dân đảo Greenland, tổng chi phí sẽ tương đương 5,7 tỷ USD, mức được coi là "khả thi".

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Chính phủ Mỹ gần đây gia tăng sức ép nhằm kiểm soát Greenland sau nhiều tháng tạm lắng. Tổng thống Trump cho rằng Mỹ cần hòn đảo cho mục đích phòng thủ và không loại trừ biện pháp quân sự để đạt mục đích.

Các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland nhiều lần tuyên bố hòn đảo không phải để bán. Trong các cuộc thăm dò, phần lớn người Greenland cũng không muốn hòn đảo bị sáp nhập vào Mỹ.

Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Ba Lan cùng Đan Mạch ngày 7/1 ra tuyên bố chung phản đối ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland, nhấn mạnh sẽ bảo vệ các nguyên tắc phổ quát về "chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới".

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland còn có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Đức Trung (Theo Reuters, AP, CNN)