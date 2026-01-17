Mỹ có thể loại bỏ camera giao thông ở thủ đô Washington

Bộ Giao thông Mỹ đang tìm cách loại bỏ việc sử dụng camera giao thông tự động tại Washington và gây phản ứng trái chiều.

Đề xuất này, do Bộ Giao thông Mỹ (DOT) soạn thảo và gửi đến Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB), được Politico thu thập, nhằm mục đích cấm các camera tốc độ, đèn đỏ và biển báo dừng trên toàn thành phố như một phần của dự luật giao thông đường bộ sắp tới. Đề xuất được kỳ vọng sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trong năm nay.

Đề xuất của DOT là cấm vận hành hệ thống camera giám sát giao thông tự động tại Đặc khu Columbia. Sau khi bài báo được đăng tải, Nate Sizemore, người phát ngôn của DOT, trong một tuyên bố qua email, cho biết cơ quan này liên tục xem xét một loạt lựa chọn chính sách sơ bộ về các vấn đề giao thông. Nhiều lựa chọn chính sách đang được xem xét nội bộ.

Một điểm camera tốc độ tại Washington D.C.. Ảnh: Fox5

Kể từ khi triển khai camera vượt đèn đỏ vào năm 1999, việc sử dụng camera này và các loại camera khác của thành phố đã tăng vọt. Hiện có 546 camera giám sát đang hoạt động tại Đặc khu, và chương trình Camera an toàn tự động xử lý nhiều vi phạm giao thông, bao gồm các phương tiện không được phép hoạt động trong làn đường dành cho xe buýt và các tuyến đường hạn chế xe tải.

Mức phạt dao động 100-500 USD. Mức phạt cao hơn được áp dụng đối với hành vi vượt xe buýt trường học có đèn nháy hoặc chạy quá tốc độ giới hạn hơn 25 dặm/giờ (40 km/h).

Đã có những nỗ lực nhằm hạn chế việc sử dụng camera giao thông tự động tại Washington, nhưng chưa có nỗ lực nào được thông qua thành luật. Một dự luật chi tiêu ngân sách năm 2026 nhằm cấm chính quyền thành phố sử dụng kinh phí để thực hiện việc kiểm soát giao thông tự động, nhưng chưa bao giờ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể.

Có ý kiến cho rằng việc kiểm soát giao thông tự động đang được sử dụng để tạo ra doanh thu, đóng vai trò như một loại thuế đánh vào người đi lại chứ không phải để tăng cường an toàn. Trong khi đó, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng camera giúp cải thiện an toàn.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy camera tự động giám sát tốc độ đã cải thiện an toàn giao thông ở thành phố New York. Cơ quan Vận tải Đô thị New York (MTA) thông báo hôm 6/1 rằng việc giám sát bằng camera tự động sẽ được mở rộng sang nhiều tuyến xe buýt hơn ở New York.

Chính quyền Washington cho biết chương trình của họ được thiết kế để tạo ra những con đường an toàn hơn cho tất cả người tham gia giao thông ở Đặc khu Columbia, nhưng nó cũng là một nguồn thu lớn.

Washington đã thu được 139,5 triệu USD từ camera giám sát giao thông tự động trong năm tài chính 2023; 213,3 triệu USD trong năm tài chính 2024 và 267,3 triệu USD trong năm tài chính 2025.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thị trưởng Muriel Bowser đã khởi xướng Vision Zero, một sáng kiến nhằm giảm thiểu thương tích và tử vong trên đường bộ xuống bằng không. Việc bổ sung camera là một phần của phương pháp này.

Mỹ Anh