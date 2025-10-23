Mỹ có thể giảm mạnh thuế nhập khẩu cho Ấn Độ

Truyền thông Ấn Độ đưa tin Mỹ có thể giảm thuế nhập khẩu cho nước này về 15-16%, từ mức 50% hiện tại.

Ngày 22/10, tờ Mint (Ấn Độ) trích nguồn tin thân cận cho biết Mỹ và Ấn Độ đang tiến gần một thỏa thuận thương mại. Trong đó New Delhi sẽ giảm mua dầu Nga, còn Washington có thể hạ thuế nhập khẩu với hàng Ấn Độ từ 50% hiện tại về 15-16%.

Ấn Độ cũng đang xem xét tăng hạn ngạch nhập khẩu ngô không biến đổi gen từ Mỹ, hiện là 0,5 triệu tấn mỗi năm. Họ cũng thúc đẩy cơ chế cho phép hai bên định kỳ xem xét lại thuế nhập khẩu và khả năng tiếp cận thị trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng tháng 2/2025. Ảnh: AFP

Hôm 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được cam kết từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc điện đàm rằng New Delhi giảm mua dầu của Nga.

"Ông ấy sẽ không mua nhiều dầu Nga nữa. Ông ấy muốn chiến sự chấm dứt, cũng như tôi vậy", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, đồng thời cảnh báo Ấn Độ sẽ tiếp tục trả mức thuế "khổng lồ" nếu không làm như vậy.

Trong một bài đăng trên X ngày 22/10, ông Modi xác nhận cuộc điện đàm với Tổng thống Trump. Thủ tướng Ấn Độ hy vọng hai quốc gia tiếp tục "đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức", nhưng không đề cập đến vấn đề dầu Nga.

Dầu Nga là một trong các điểm nghẽn chính khiến Mỹ và Ấn Độ chưa thể đạt thỏa thuận thương mại, dù khởi động từ sớm. Hồi tháng 8, ông Trump nâng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng Ấn Độ, lên 50%, do nước này là khách mua chính của dầu Nga. Quan chức New Delhi lập luận rằng nếu ngừng mua dầu Nga, các nước cần có kế hoạch ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và phương án bù đắp nguồn cung thiếu hụt.

Trong một cuộc họp hồi tháng 2, Mỹ và Ấn Độ đã thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD năm 2030. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó đổ bể do Ấn Độ không đồng ý mở rộng khả năng tiếp cận trong lĩnh vực nông nghiệp và sữa. Quan hệ hai nước càng xuống cấp khi ông Modi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tháng trước.

Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu dầu thô Nga lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, với trung bình 1,6 triệu thùng một ngày trong nửa đầu năm. Mức này tăng mạnh so với 50.000 thùng năm 2020, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Hà Thu (theo Reuters)