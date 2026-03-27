Mỹ có thể điều thêm 10.000 lính tới Trung Đông

Lầu Năm Góc dường như đang xem xét điều động thêm 10.000 lính bộ binh tới Trung Đông nhằm giúp ông Trump có thêm lựa chọn quân sự trước Iran.

Wall Street Journal ngày 26/3 dẫn các quan chức giấu tên ở Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng này, có khả năng bao gồm bộ binh và thiết giáp, sẽ tăng cường cho lực lượng sẵn có với khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ và hàng nghìn quân nhân thuộc Sư đoàn Dù số 82.

Chưa rõ các lực lượng sẽ đồn trú ở khu vực nào tại Trung Đông. Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có đổ quân lên bờ biển và các đảo của Iran nhằm gỡ phong tỏa eo biển Hormuz.

Người phát ngôn của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, từ chối bình luận về thông tin.

"Mọi thông báo về triển khai lực lượng quân sự sẽ do Bộ Quốc phòng đưa ra. Như chúng tôi đã nói, Tổng thống Donald Trump luôn có sẵn mọi phương án quân sự trong tay", phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện Iran thêm 10 ngày, đồng thời khẳng định quá trình đàm phán giữa Washington và Tehran đang diễn ra "rất tốt đẹp". Tuy nhiên, ông cũng đe dọa sẽ tăng áp lực lên Iran nếu họ không đạt thỏa thuận với Mỹ.

Hãng thông tấn AP hôm 25/3 dẫn ba nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị điều động ít nhất 1.000 quân nhân thuộc Sư đoàn Dù 82 đến Trung Đông. Đây sẽ là sự bổ sung mới nhất cho lực lượng Mỹ tại khu vực, sau khi một số tàu hải quân chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến đang hướng tới Trung Đông.

Sư đoàn Dù số 82 Mỹ được đào tạo để nhảy dù xuống các vùng lãnh thổ tranh chấp hoặc thù địch để chiếm các khu vực và sân bay quan trọng.

Báo New York Times trước đó dẫn lời các cựu sĩ quan Mỹ cho biết trong trường hợp chính quyền ông Trump quyết định chiếm đảo Kharg, được ví như "huyết mạch dầu mỏ" của Iran, nhiều khả năng thủy quân lục chiến sẽ đổ bộ để kiểm soát và nhanh chóng sửa chữa sân bay cùng hạ tầng liên quan.

Hoạt động này sẽ tạo điều kiện để không quân dùng vận tải cơ đưa trang bị, vật tư và binh sĩ đến đảo. Sư đoàn Dù 82 sau đó có thể đổ quân lên đảo để thủy quân lục chiến rút đi.

Giới chuyên gia nhận định đổ quân vào đảo Kharg sẽ là động thái leo thang mạnh, đòi hỏi chiến dịch quy mô lớn, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cả ở trong nội bộ nước Mỹ.

Vũ Hoàng (Theo Wall Street Journal, AFP, Reuters)