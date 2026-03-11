Mỹ có thể đang chuyển lá chắn THAAD từ Hàn Quốc đến Trung Đông

Mỹ dường như đang chuyển các thành phần của hệ thống THAAD ở Hàn Quốc sang Trung Đông, nhằm củng cố năng lực phòng không khu vực.

Báo Washington Post ngày 10/3 dẫn lời hai quan chức giấu tên am hiểu vấn đề cho biết Lầu Năm Góc đang điều động các thành phần thuộc Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) triển khai ở Hàn Quốc sang Trung Đông.

Một trong hai quan chức nói rằng động thái không phải do "tình trạng thiếu hụt vũ khí ở Trung Đông", mà là biện pháp phòng ngừa nguy cơ Iran đẩy mạnh cường độ và tần suất tấn công.

Xe bệ phóng của tổ hợp THAAD tại căn cứ quân sự Mỹ ở Seongju, Hàn Quốc hôm 5/3. Ảnh: Yonhap

Các quan chức thêm rằng Washington cũng đang rút bớt tên lửa đánh chặn dành cho tổ hợp Patriot tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và những khu vực khác, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công trả đũa từ Iran.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc chưa bình luận về thông tin.

Mỹ đang duy trì hiện diện quân sự lớn tại Hàn Quốc nhằm giúp nước này phòng thủ trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Khoảng 28.500 quân nhân Mỹ và các hệ thống phòng không, trong đó có Patriot và THAAD, hiện được triển khai ở quốc gia Đông Á.

Báo Chosun của Hàn Quốc tuần trước đưa tin các khẩu đội Patriot của Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân Osan, có khả năng sẽ được điều tới cơ sở quân sự tại Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 10/3 cho biết một số vũ khí Mỹ rút khỏi Hàn Quốc sẽ không gây ảnh hưởng đến chiến lược răn đe Triều Tiên, thêm rằng chi tiêu quốc phòng và năng lực quân sự phi hạt nhân của Seoul đang vượt xa Bình Nhưỡng. Ông khẳng định Hàn Quốc đã bày tỏ phản đối, song lưu ý nước này không ở vị thế để có thể đưa ra yêu cầu.

THAAD được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới, có khả năng chặn tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn tới tầm xa ở giai đoạn cuối, khi chúng lao xuống mục tiêu. Một hệ thống hoàn chỉnh gồm đài điều khiển, radar AN/TPY-2, các thiết bị kỹ thuật và 6 bệ phóng với tổng cộng 48 đạn sẵn sàng khai hỏa.

Radar AN/TPY-2 tại căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan bị trúng đòn trong ảnh vệ tinh chụp hôm 2/3. Ảnh: Airbus

Đạn đánh chặn của tổ hợp THAAD có tầm bắn 200 km và trần bay 150 km, trang bị cảm biến ảnh nhiệt để bám bắt mục tiêu và phá hủy chúng bằng va chạm trực tiếp, không dùng thuốc nổ.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Ảnh vệ tinh do hãng Airbus chụp hồi đầu tháng cho thấy radar AN/TPY-2 của lá chắn THAAD ở Jordan hứng đòn tập kích và nhiều khả năng đã bị phá hủy. Lực lượng Iran cũng đánh trúng kho chứa radar của tổ hợp THAAD tại UAE, song không rõ có gây hư hại cho thiết bị bên trong hay không, đồng thời làm hư hại radar cảnh giới AN/FPS-132 có giá hơn một tỷ USD tại Qatar.

Các cuộc tấn công liên tiếp cũng gây áp lực lớn lên lưới phòng không của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. Giới quan sát nhận định những tổ hợp Patriot ở đây đang đứng trước nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn, trong khi khả năng bổ sung kho dự trữ còn hạn chế.

Phạm Giang (Theo Washington Post, Korea Times, Reuters)