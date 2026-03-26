Mỹ có thể chuyển vũ khí dành cho Ukraine sang Trung Đông

Lầu Năm Góc dường như đang cân nhắc điều chuyển một phần vũ khí cam kết viện trợ cho Ukraine sang Trung Đông vì kho đạn dược đang tiêu hao.

Washington Post ngày 25/3 dẫn ba nguồn tin tiết lộ Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều chuyển đến Trung Đông một số tên lửa đánh chặn được đặt mua theo chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) do NATO triển khai từ năm ngoái.

Hai quan chức giấu tên thêm rằng Lầu Năm Góc đã thông báo cho quốc hội Mỹ về ý định dùng khoảng 750 triệu USD từ quỹ PURL để bổ sung kho dự trữ của quân đội Mỹ, thay vì gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Chưa rõ các nước châu Âu có nắm được thông tin về phương án này hay không.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định chủ trương "đảm bảo lực lượng Mỹ cùng các đồng minh, đối tác có những gì cần thiết để chiến đấu và chiến thắng", nhưng từ chối bình luận chi tiết về thông tin.

Bệ phóng Patriot trưng bày tại địa điểm không công bố ở Ukraine tháng 8/2024. Ảnh: AFP

NATO không trả lời câu hỏi liệu liên minh có lo ngại khả năng Mỹ điều chuyển vũ khí viện trợ Ukraine sang Trung Đông hay không. Một quan chức NATO cho biết các quốc gia sẽ tiếp tục đóng góp cho PURL và một số thiết bị vẫn được chuyển tới Ukraine.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, thông tin cũng phản ánh những thách thức ngày càng lớn mà Mỹ đối mặt khi xung đột đã bước sang tuần thứ 4.

Quân đội Mỹ và đồng minh Trung Đông vẫn phụ thuộc vào tên lửa đánh chặn đắt tiền để hạ mục tiêu giá rẻ, đặc biệt là máy bay không người lái (UAV) tự sát mà Iran dùng trong xung đột hiện tại. Theo ước tính, Iran có thể chế tạo tới 10.000 UAV dòng Shahed mỗi tháng. Giá trung bình của một chiếc Shahed là 35.000 USD, trong khi đạn PAC-3 của Patriot có giá 3-4 triệu USD mỗi quả tùy hợp đồng.

Từ khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, các đối tác châu Âu đã bày tỏ lo ngại Washington tiêu hao đạn dược quá nhanh, có thể làm chậm những đơn hàng đã đặt mua và ảnh hưởng đến nỗ lực viện trợ Kiev thông qua PURL.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 25/3 công bố các thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, BAE Systems và Honeywell Aerospace, đặt mục tiêu đẩy mạnh tốc độ chế tạo loạt linh kiện tên lửa, trong đó có những vũ khí dùng để đối phó tên lửa đạn đạo. "Các thỏa thuận sẽ đặt ngành công nghiệp quốc phòng vào chế độ thời chiến", cơ quan này cho hay.

Thanh Danh (Theo Washington Post, Reuters)