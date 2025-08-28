Mỹ có thể cho phép du học sinh lưu trú tối đa 4 năm

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất sửa quy định cấp visa du học sinh, chỉ cho phép lưu trú tối đa 4 năm để hoàn tất chương trình.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 28/8 cập nhật trên hệ thống Công báo Liên bang đề xuất điều chỉnh các quy định về cấp thị thực, theo đó du học sinh nước ngoài đến Mỹ chỉ được phép lưu trú tối đa 4 năm thay vì được ở lại "theo thời gian học tập" như hiện nay.

Theo đề xuất, những người xin nhập cảnh để học tập, bằng visa du học loại F hoặc visa không định cư loại J, sẽ được chấp thuận ở lại Mỹ tối đa 4 năm, hoặc theo mốc thời gian ghi trong mẫu đơn I-20 hoặc DS-2019, tùy theo mốc nào ngắn hơn.

Sau khi hoàn tất chương trình học hoặc thời gian thực tập, sinh viên được phép ở lại thêm tối đa 30 ngày để chuẩn bị rời Mỹ hoặc phải xin cấp phép lưu trú bổ sung với lý do chính đáng.

"DHS tin rằng khoảng thời gian 4 năm không tạo gánh nặng quá lớn cho phần lớn du học sinh, bởi hầu hết có thể hoàn thành chương trình trong khung thời gian này", bản dự thảo có đoạn.

DHS thừa nhận quy định mới cũng có thể gây khó khăn cho một số trường hợp theo học các chương trình kéo dài hơn 4 năm và cần bổ sung giấy tờ. Tuy nhiên, cơ quan này nhận định rằng quy định mới sẽ khắc phục lỗ hổng trong đó du học sinh "lợi dụng sự hào phóng của Mỹ" để trở thành "sinh viên trọn đời".

Kể từ năm 1978, sinh viên quốc tế được phép gia hạn visa ở lại Mỹ, miễn là họ duy trì được tình trạng "đang học tập" tại nước này. DHS cho rằng quy định này đã giúp một số người bám trụ tại Mỹ lâu dài bằng cách tiếp tục mang mác sinh viên.

"Trong nhiều năm, các chính quyền tiền nhiệm đã cho phép du học sinh và nhiều người có visa khác được ở lại Mỹ gần như vô thời hạn, gây rủi ro an ninh, tốn kém ngân sách và tạo bất lợi cho công dân Mỹ", phát ngôn viên DHS ngày 27/8 bình luận.

Nếu được thông qua, quy định này sẽ buộc du học sinh phải thường xuyên được DHS thẩm định để có thể gia hạn lưu trú ở Mỹ.

Các tổ chức đại diện cho sinh viên quốc tế đã phản đối mạnh mẽ đề xuất mới từ DHS. Miriam Feldblum, Chủ tịch Liên minh Hiệu trưởng các trường đại học Mỹ, nói sinh viên quốc tế xứng đáng có sự đảm bảo rằng thời gian lưu trú của họ phù hợp với chương trình học. "Họ vốn đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ DHS và nhà trường", bà nhận định.

Fanta Aw, Giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục Quốc tế (NAFSA), cảnh báo quy định mới sẽ làm nản lòng nhiều người muốn đến Mỹ du học, gây thiệt hại cho kinh tế và năng lực cạnh tranh toàn cầu của nước này.

Báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế cho thấy lượng đơn nộp vào học kỳ mùa thu năm nay đã giảm tại 35% trường đại học Mỹ, so với mức giảm 17% của năm trước.

Các chuyên gia lưu ý xu hướng này có thể tác động nghiêm trọng đến tài chính các trường, bởi sinh viên quốc tế thường đóng học phí cao hơn và ít nhận hỗ trợ học bổng hơn so với sinh viên Mỹ.

Thanh Danh (Theo Politico, USFR)